Nyelven át csökkenthető a fülcsengés

Fülzúgás, vagy fülcsengés (tinnitusz) esetén a beteg olyan hangot hall, ami nem külső hangforrásból ered – nem valós hang. A legfrissebb kutatások és vizsgálatok szerint

a tinnituszt a hallókéregben kialakuló hibás idegsejt-aktiválódás és -szinkronizáció okozza.

Kialakulását számos okra lehet visszavezetni, és alapvetően két formáját különböztetjük meg: objektív és szubjektív fülzúgásról beszélünk.

Az objektív változat ritkább, a hangot nemcsak a beteg hallja, hanem az orvos is érzékelheti, és hátterében sokszor érszűkület, a szájpad- és dobüregi izmok görcsös összehúzódása, esetleg rágóízületi betegség állhat.

A szubjektív típust csak a beteg hallja, amit fülzsírdugó, fülgyulladás is okozhat – a panasz ilyenkor sokszor lázzal, fájdalommal együtt jelentkezik. Állhat a hátterében otoszklerózis nevű csontosodási zavar is, kialakulhat tartós zajártalom következtében fellépő tartós halláscsökkenés miatt is.

A fülzúgás egyéb, komoly betegségeknek is velejárója, tünete lehet: ilyenek a koponya- és agysérülések, számos idegrendszeri, neurotikus és pszichés megbetegedés, a magas vérnyomás és szív-érrendszeri problémák, alváshiány.

Fotó: regi.tankonyvtar A fül szerkezete.

Bimodális neuromoduláció – Lenire* és Tonguetip*

Egy nagy méretű, randomizált klinikai vizsgálatban kutatók kimutatták, hogy a hang és a nyelv stimulációját ötvöző bimodális neuromoduláció jelentősen csökkentheti a fülzúgást, amelyet általában „fülcsengésnek” neveznek.

Az eredmények potenciálisan emberek millióinak segíthetnek, mivel a fülzúgás a lakosság körülbelül 10-15 százaléát érinti világszerte.

Fotó: translationsal-medicine A fülcsengés idegesítő

A vizsgálatot a Minnesotai Egyetem, a Trinity College, a St. James Kórház, a Regensburgi Egyetem, a Nottinghami Egyetem és az írországi, orvosi készülékeket gyártó Neuromod Devices kutatói a Minnesotai Egyetemen található NAMSA irányításával végezték, akik azt is megállapították, hogy

a terápiás hatások a kezelés után 12 hónapig fennmaradhatnak.

A kutatás fülzúgás témában az eddigi legnagyobb és leghosszabb nyomon követett klinikai vizsgálatot a tudósok a Science Translational Medicine folyóiratban tették közzé,. 326 páciens részvételével tesztelték az új fejlesztésű orvostechnikai eszközt.

A tanulmányban használt tinnituskezelő eszköz, a Lenire két fő részből áll:

vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgatókból, melyek mindkét fülbe széles sávú, zajjal rétegzett hangjelek sorozatát juttatják el,

a Tonguetip nevű készülékből, melyet a nyelv hegyére kell illeszteni; 32 elektródája szabályozott formában elektromos impulzív jeleket generál.

A két rész ingereinek időzítését, intenzitását és leadását egy könnyen használható kézi vezérlő fogja össze, vezeték nélküli a két rész közti kapcsolat. Az eszközterápiás kezelés első használata előtt az eszközt a páciens hallásprofiljához kell konfigurálni, a nyelv stimulációját a beteg érzékenységi szintjére optimalizálni.

A 12 hetes vizsgálati tesztidőszakot követően a résztvevők mintegy 86 százaléka a fülzúgás tüneteinek javulásáról számolt be, sokan közülük (66 százalék)

egy év elteltével is

jelentős állapotjavulásról nyilatkozott.

A vizsgálati eredmények bizonyítékot szolgáltatottak az idegrendszeri moduláció biztonságos mivoltára, hatásosságára és betegek általi tolerálhatóságára is. Az eszköz segítségével emberek millióinak javulhat az életminősége.