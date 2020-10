Hússzor annyi PlayStation 5-öt vennének Magyarországon, mint amennyi az országba érkezik, előrendelésben mind el is fogyott az összes gép és állítólag 2021 januárjáig már nem is lesz új szállítmány. Készüljünk tehát a gyereknek magyarázattal, miért nem lesz ott a fa alatt a sokak által vágyott konzol.

Magyarországban nagyjából 20 000 gémer rendelte elő a PlayStation 5-öt, de mindössze kb. 1000 példány érkezik csak meg hazánkba.

Erről tájékoztatta szerkesztőségünket egy ismertebb magyar konzolos bolthálózat, amikor az iránt érdeklődtünk, hogy lehet-e előrendelni a november 17-én megjelenő újgenerációs Sony konzol bármelyik verzióját. (Két verzió is kereskedelembe kerül: egy hagyományos, lemezmeghajtót is tartalmazó verzió és egy lemezmeghajtó nélküli, „PlayStation 5 Digital Edition” néven). Ezt az információt később egy nagyobb Facebookos adok-veszek csoport adminja is megerősítette, saját, konzolboltos forrásokra hivatkozva.

A konzolbolt információja szerint 2021 januárjáig

esélytelen, hogy bárki az országban az idén PS5-höz jusson,

a már előrendelt 1000 darab PlayStation 5-ön felül, sőt, valószínűbb, hogy inkább 2021 márciusában érkezik majd újabb szállítmány.

Egy másik, nagyobb bolthálózat is erről tájékoztatta – hivatalos megfogalmazásban – a már meglévő előrendelők nagy részét is:

A rendeléseket azok leadási sorrendjében szolgáljuk ki. A gyár és a beszállító csak korlátozott mennyiségű terméket tud biztosítani a novemberi szállítás során és a rendkívül magas vásárlói érdeklődés eredményeként sajnos a rendelését ebben időszakban nem fogjuk tudni kiszolgálni. Várhatóan 2021. januárjában érkeznek újabb termékek, melyek a beérkezett mennyiségtől függően, szintén a jelenleg is alkalmazott elv alapján, tehát az előrendelések leadási sorrendjében teljesülnek.

Megkerestük a témában a Sony Europe B.V. Magyarországi Fióktelepét is és ezt az információt kaptuk válaszul: