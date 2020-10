Britek perelik a Facebookot a Cambridge Analytica miatt

Az adatkezelési botrány annak kapcsán pattant ki, hogy 87 millió ember Facebook-adatait gyűjtötték össze, amelyeket többek között a 2016-os amerikai elnökválasztás során is reklámozásra használtak fel. A csoportos jogi fellépést Nagy-Britanniában indították a Facebook ellen, amiért Angliában és Walesben csaknem egymillió felhasználó adataival élt vissza a brexitnépszavazás során a közösségi médiaóriás.

Két cég is tartozik nekik

A pert elindító csoportnak „Facebook, Tartozol Nekünk” (Facebook You Owe Us) a neve, és nemrég indítottak egy hasonló tömeges keresetet a Google ellen is, „Google, Tartozol Nekünk” (Google You Owe Us) névvel. A csoport vezetője, Richard Lloyd pedig Nagy-Britanniában közismert aktivista, aki hasonló típusú, fogyasztói jogokat érvényesítő pereket már korábban is indított. A csoportokat egy jó nevű brit ügyvédi iroda, a Millberg London képviseli, aki egy Google elleni ügyet is képvisel a legfelsőbb bíróságon, amelyet jövő év áprilisában tárgyalnak.

A Facebook-ügy során a vád érvelése, hogy az adatok rögzítése a kárvallottak beleegyezése nélkül történt, ami konkrétan sérti a britek 1998-as adatvédelmi törvényét.

Ugyanakkor a Facebook vezetősége tagadja, hogy bármilyen írásos dokumentumot kaptak volna a követeléshez kötődően.

Nem kaptunk semmilyen dokumentumot ezen állítással kapcsolatban. Az Információs Biztos Hivatalának e kérdésekkel kapcsolatos vizsgálata, amely magában foglalta a Cambridge Analytica szervereinek lefoglalását és kihallgatását, nem talált bizonyítékot arra nézve, hogy dr. Kogan az Egyesült Királyság vagy az EU felhasználóinak adatait továbbította volna a Cambridge Analyticának.

– nyilatkozta a Facebook brit szóvivője.

2018 októberében az Egyesült Királyság adatvédelmi felügyelete egyébként már 500 000 fontra (nagyjából 200 millió forintra) büntette a Facebookot a Cambridge Analytica botrányban betöltött szerepéért.

„Hopp, elnézést!”

A brit Információs Biztos Hivatala szerint a Facebook hagyta, hogy a törvényt „súlyosan megsértsék”. A Facebook ezért elnézést kért, és lehetővé tette a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék, mely „tiltott alkalmazás” jutott el korábban az adataikhoz.

Bár az Egyesült Királyságban eddig nem volt még példa ilyen mértékű, tömeges jogi fellépésre, az USA-ban ez nem ritka. A Google egy rekordnak számító, 22,5 millió dollár kifizetését vállalta abban az ügyben, amelyet az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) indított egy hasonló ügyben, még 2012-ben.

Aprópénz

Alvin Carpio, az ügy jogi képviselője ezt nyilatkozta: