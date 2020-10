Trumpot támogató propagandaspammel árasztották el az Among Us játékot

Alig pár nappal azután, hogy Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), demokrata képviselőnő Twitch-en közvetítette, ahogy az Among Us című játékkal játszik, arra buzdítva a nézőket, hogy szavazzanak a pártjára, már meg is érkezett az „ellenpropaganda”. Nem sokkal később ugyanis a játékot egy támadás sújtotta, amely során republikánus párti üzenetekkel spamelték a gémereket – nyilván összefüggésben AOC korábbi demokrata akciójával. Ráadásul ki is zárták a játékosokat abból a partiból, amiben éppen részt vettek.

Nem volt nehéz egyébként rájönni, hogy ki volt a bűnös, mert a hacker, Eris Loris emellett még a saját Youtube-csatornájára való feliratkozással is nyaggatta az Among Us gémereket. A támadás több órára lebénította a szervereket, eközben az InnerSloth, a játék fejlesztője kétségbeesetten próbálta visszaállítani a rendet, míg végül ez csak egy sürgősségi frissítéssel sikerült.

Eris Loris egyébként cheateket és különféle egyéb hackeket is árul játékokhoz, továbbá botokat is gyárt – ezt a támadást is az általa készített botok hajtották végre. Amikor megkérdezte tőle az Eurogamer, hogy miért csinálta ezt, mindössze ennyit válaszolt szűkszavúan:

Főiskolás vagyok és Donald Trumpot támogatom.

Többé-kevésbé burkolt politikai üzenet – tartalomként – egyébként megtalálható bizonyos videójátékokban, de választások előtti direkt propaganda még eddig nem nagyon kötődött ehhez a műfajhoz.