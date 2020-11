Elérhetővé teszi a Spotify az olcsó önreklámot

Új szolgáltatást tesztel a Spotify, amelynek segítségével az előadók a lejátszásra ajánlott felvételek között népszerűsíthetik felvételeiket. Az alkotók így beleszólást kapnának a műsoruk felfedezésébe.

Fotó: soptify.com Popzenészek

A svéd audió sztríming szolgáltató új szolgáltatása nem fizetett promócióként működne, de el kell fogadni hozzá, hogy a Spotify „promóciós tiszteletdíjat” fizessen érte. Lényegében, aki majdnem ingyen adja a zenét, elérheti hogy felajánlják a potenciális közönségnek. A felvételért egyébként továbbra is megkapható lesz a normál díjazás, ha nem a promóció keretében játsszák le. A perszonalizált kiemelések segítségével szerzett hallgatók így több bevételt generálnak.

Kiegyenlített esélyek

Olyan eszközt akartunk, amit akármekkora előadó használni tud a karrierje bármelyik szakaszában. Azt a modellt kerestük, ami elfogadható, demokratikus és igazságos és legkisebb előadó is ugyanolyan lehetőségekhez juttatja, mint a nagykiadókat.

- magyarázza a szolgáltatás hátterét Charleton Lamb termékfelelős.

A promóció csökkentett tiszteletdíjának részletei még nem ismertek, a cég a tesztelés eredményétől függően fogja beállítani őket. Kiemelték továbbá, hogy a szórakoztatást továbbra is szem előtt tartják, tehát az érdektelennek bizonyuló zene a promóciók között is elsüllyed. A hallgatók egyébként, olyan esetekben találkozhat előadó által promózott anyaggal, ha már eredetileg is hasonló műfajt, hasonló előadót, vagy hasonló hangzású zenét hallgat.

A Spotifyt korábban belefutott több erős visszatetszést keltő marketing akcióba. Több kritika érte őket a lejátszási listákba belepromózott felvételekért vagy a 2018-ban túltolt Drake kampányáért, amikor az előadó feje és zenéi kéretlenül mindenfelé megjelentek a szolgáltatásban, a Drake zenéjétől távol eső területeken is.