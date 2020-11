Hagyjuk, hogy Sonos szóljon a végén!

Hosszúkás, fehér (persze, van feketében is) és bitang jól szól: ezek a legfőbb jellemzői az amerikai Sonos cég hangprojektorának, amelyet egy külön, hangszigetelt helyiségben sikerült Trent Reznor és Marilyn Manson legkeményebb számaival, Xbox One X-es videójátékokkal, a Netflixes filmekkel és különféle Dolby Surround hangtesztekkel is „behangoltuk”.

Nehéz kezdet, jó folytatás

Amikor kicsomagoltuk és megpróbáltuk üzembe helyezni a hangprojektort, tanácstalanul kutattuk a távirányítót és egy kis idő eltelt, mire rájöttünk, hogy olyan neki nincs. A Sonos ugyanis egészen egyedi módon, egy okostelefonra installálható Android és iOS applikációval működik, méghozzá oly módon, hogy a wifi hálózatot is külön meg kell adni neki.

A csomagoláshoz mellékeltek egy olyan digitális hangcsatlakozót is, amelyhez egy HDMI bemenet csatlakozik, így elvileg ilyen módon is hangra lehet bírni például egy Xbox One X konzolt is (amelyen van digitális hangcsatlakozó), illetve a digitális kimenettel szintén rendelkező Hisense televízió, de nekünk ez valamiért nem jött össze, a Sonos ilyen módon csendben maradt.

Viszont, amikor végigvittük az igencsak hosszú és körülményes, az atyaúristent is beállítgató installációt okostelefonon és a tévén megtaláltuk a speciális ARC HDMI csatlakozót, akkor végre hajlandó volt megszólalni a hosszú fehér projektor - és nem is akárhogyan.

Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy azért az elég érdekes megoldás, hogy nemcsak egy távirányítót hagytak ki Sonos hangprojektor mellől, de még magán a készüléken sincs kapcsológomb, vagy hangszabályzó, illetve akinek nincs valamilyen okostelefonja, az nem fogja tudni használni a készüléket.

Nincs Beethoven, nincs rakendrol

A Sonos hangrendszerének applikációja tömérdek olyan szoftvert támogat direktben, amely valamilyen zenei szolgáltatást nyújt, mint például a Spotify, vagy a Youtube Music (magát a Youtube-ot ilyen módon viszont nem támogatja). Amennyire macerás volt a szoftver installálása, annyira egyszerű később a kezelése és a Spotify-on például elképesztően jól szóltak a legprofibb indusztriális bandák szerzeményei, a basszusok, a gitár riffek, vagy Trent Reznor és Marilyn Manson hangja, akiknek számaival teszteltem a készüléket.

Emellett a Sonos szoftvere tömérdek rádióadót is felkínál és támogat – a klasszikus zenei csatornát próbáltam ki, és például Beethoven szimfóniái is hihetetlen erővel csendülnek fel, hála a torzításmentes, csutkára tolt hangerőnek.

Nem olcsó

A Sonos nem képes a 3D hangzást szolgáltató Dolby Atmos technológiát kihasználni, mint a jóval drágább, 330 000 forintos Sonos Arc, így, amikor az Atmos hangteszteket elindítottuk, azok nagyon jól szóltak, de persze nem 3D-ben. Viszont nyilván nem hozza azt a térszerű élményt és beleélést, mint az olyan videójátékok, amelyek az 5.1-es, vagy 7.1-es technológiát aktívan kihasználják.

Viszont, amikor kipróbáltuk a hangprojektort a szerkesztőségünkben lévő Xbox One X-en is: épp olyan jól szólt, mint a korábbi médiumok. A Diablo 3 horrorisztikus élménye például sokkal jobban átjött, mint hagyományos hangtechnikákkal.

A Sonos nagyszerű hangminőségét egyedül a hangprojektor borsos ára árnyékolja be: jelenleg 150 ezer forint körüli áron kapható a legtöbb áruházban.