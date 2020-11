Koronavírus vagy influenza? Egy új magyar teszt megmondja

Kombinált PCR-teszt

A magyar tulajdonú Neumann Labs november 10-től forgalomba kerülő

kombinált PCR-tesztje egyetlen vizsgálattal képes kimutatni az új koronavírus és az influenza kórokozóját,

tehát azt, hogy koronavírus-fertőzött-e az illető, vagy csak a jóval kevésbé veszélyes influenza valamelyik fajtáját kapta el. Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője hangsúlyozza:

A nukleinsav-alapú PCR-teszt az ismert legjobb és legelfogadottabb módszer a koronavírus örökítőanyagának kimutatására, a modern kor egyik csodája, amely elképesztő hatékonysággal képes fertőzések, így az influenza kimutatására is. Éppen ezért kiegészítettük a koronavírus PCRtesztelést az influenza leggyakoribb, A és B típusainak vizsgálataival is, így a tüneteket észlelők egyetlen tesztet elvégezve szinte 100 százalékban biztosak lehetnek abban, hogy melyik vírus fertőzte meg őket. Ráadásul az otthonukban, önmaguk is elvégezhetik majd, hiszen mindez az önmintavételes koronavírus-PCR-tesztünknek része lesz.

Az ügyvezető nagyon fontosnak tartja, hogy tisztuljon a kép a különböző típusú koronavírusteszteket illetően, ugyanis ez alapfeltétele a hatékony járvány elleni küzdelemnek. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik diagnosztikai vizsgálatot végzik el rajtunk. A gyorstesztek kifejezetten nem ajánlottak tünetmentes személyek tesztelésére, és ha negatív eredményt adnak, azt meg kell erősíteni PCR-teszttel az álpozitív eredmények sokasága miatt.

A magyar biotechnológiai cég által kínált tesztmetódus elérhető magánszemélyek számára, ugyanakkor vállalkozásoknak, nagyobb cégeknek is kínálnak költséghatékony megoldásokat. Úgy látják, hogy egyre nagyobb a páciensek bizalma az önmintavételes tesztelés iránt is, amely nem csupán kényelmes, de az is vonzó benne, hogy az orvosi mintavevővel ellentétben ezt nem szükséges annyira mélyre helyezni az orrüregben, így elkerülhető a sokak által fájdalmasnak ítélt vizsgálati módszer.

Járvány felszálló ágban

A koronavírus javában tombol, Magyarországon eddig 2250, a világon 1 235 335 a halálos áldozatok száma. Mivel emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma is, a vakcinafejlesztéssel kapcsolatos kutatások is sebességet váltottak. Ugyan még hatásos oltóanyag nem létezik a SARS-CoV-2 ellen, vannak ígéretes, immunrendszert segítő étrend-kiegészítők, és a tudósok úgy vélik, a növényi hatóanyagok kutatása a koronavírusok elleni potenciálisan hasznos gyógymódok feltárásában is segíthet.

A gyógyítási lehetőségek mellett legalább olyan fontos azonban a diagnosztika.

A koronavírusjárvány egyértelműen felszálló ága következtében a több mint húszéves vírusdiagnosztikai tapasztalattal bíró Neumann Labs folyamatosan növeli kapacitásait, öt laboratóriumi robot segítségével nyár óta több mint ötvenezer PCR-koronavírus-vizsgálatot végzett el. Elmondásuk alapján az utóbbi időszakban a pozitív tesztek aránya 20 százalék fölé emelkedett. Bár az eddigi ismeretek szerint a koronavírus okozta fertőzés szövődményei jóval súlyosabbak lehetnek, mint az influenzáé, a tünetei nagyon hasonlók – ezért a kezdeti jeleket észlelő betegek és orvosok

sokszor nem tudják eldönteni, hogy koronavírust vagy influenzát kaptak el.

Ezt az egészségügyre nehezedő terhelést tovább erősíti az is, hogy a különböző eredetű légúti fertőzések (SARS-CoV-2, influenza) tünetei – például láz, köhögés, fáradtság, ízületi fájdalom – nagyon hasonlók, így a betegséget észlelő emberek nem tudhatják biztosan, hogy melyik vírust is kapták el. Sok influenzás diagnosztizálja magát koronavírusosnak és fordítva, ami tovább növeli az orvosok és laborok leterheltségét.

A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik egyszerre kapják el a koronavírust és az influenzát, mert ebben az esetben sokkal súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés, és kétszer akkora az esély a halálos kimenetelre. Ha ez remélhetőleg nem is fordul majd elő tömegesen, az már most látszik, hogy a két járvány együttes jelenléte miatt az elkövetkező hónapokban további nyomás nehezedik az egészségügyi és diagnosztikai ellátásra.