Egymás után jönnek a pusztító hullámok, míg a lakosság fele át nem esik a koronavíruson

A matematikai számítások és modellezések már tavasszal rámutattak azokra a trendekre, amelyek a mostani, második hullámhoz vezettek, azaz

már tavasszal látszott, milyen lesz az őszi helyzet

– nyilatkozta Simon Péter egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki a Magyar Hírlapnak adott interjút. A szakember szerint sosem a konkrét számokat kell nézni, hanem a trendeket.

Bármilyen borzasztó is kimondani, a járványtani matematikában egy-, két, háromezer ide vagy oda benne van a hibahatárban, azaz a pakliban

– mutatott rá Simon Péter, aki visszautasítja, hogy emiatt érzéketlenséggel vádolják, mivel minden emberi életet értéknek tekint, azonban „a képletek csak ilyen szórásokkal működnek”.

Kapcsolódó Mitől modell a járványmodell? A matematika új életre kelt a koronavírus árnyékában, a matematikusok a védekezés legfontosabb stratégái lettek. De miért hívják modellnek, amit létrehoznak?

A szakember szerint az oltások hatékonysága is mérhető képletekkel, ehhez azonban az orvosoktól származó adatsorokra lenne szükség, ami jelenleg – a kísérleti stádiumban lévő anyagok esetében – nem áll rendelkezésre. Simon szerint érdemes az oltásnál is inkább hálózatokban gondolkodni, azaz nem elég azt nézni, kinek mi a foglalkozása, azt is figyelembe kell venni, ki mennyi emberrel kerül kapcsolatba.

A szakértő arra is rámutatott, hogy

lehet harmadik, de akár sokadik hullám is, egészen addig, amíg az emberek „bő fele” át nem esik a betegségen.

A nyári reprezentatív felmérés szerint az emberek kevesebb mint egy százaléka esett át rajta májusra. Most durván félmillió lehet a valós szám – ez kicsit több, mint öt százalék. Jó észben tartani, hogy az ötvenszázalékos arányt az influenza sem volt eddig képes soha felmutatni! Ezért kell az oltás

– magyarázta az egyetemi tanár.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos ellát egy beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított osztályon a fővárosi Szent László Kórházban 2020. május 8-án. Fotó: Árvai Károly / kormany.hu / MTI)