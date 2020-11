Macskamozi: Youtube-filmek cicáknak

A cicák nagy része - főleg süldő korukban - alapvetően aktív, mozgékony életmódot él és imádja felfedezni az őket körülvevő világot, melyek különféle izgalmas ingerei lekötik, szórakoztatják őket, ragadozóösztönüket kiélhetik.

Van másik?

Örök dilemma, hogy a macskát kiengedjük-e (ha van erre egyáltalán lehetőség egy kert formájában), hiszen rengeteg veszély leselkedik rá, vagy inkább otthon, biztonságban tartsuk-e. Akik az utóbbit választják, szembe kell azzal nézniük, hogy egy idő után viselkedési zavarok alakulhatnak ki nála, ha sokat unatkozik, és nincs rendszeresen lekötve a figyelme valamivel.

A szakértők szerint a macskák legjobban azzal járnak, ha egy másik egy cicatársat kapnak maguk mellé, így rövidebb, vagy kicsit hosszabb összeszoktatás után már megszokják, megszeretik egymást és egyre többet játszanak, hancúroznak egymással. Amikor úgy tűnik, hogy ádázul morogva verekszenek, a legtöbbször ez csak játék náluk, így nem kell aggódni, a közös háztartásban élő macskák nem fogják egymást széttépni, szétharapni, lekötni már annál inkább.

Mégis, sokaknál nincs lehetőség - ilyen-olyan okokból - egy másik macska tartására, szerencsére számukra is vannak módszerek, hogy elszórakoztassuk őket. A sokféle módszer közül most egy olyat választottunk ki, amelyhez mi magunk nem is kellünk.

Macskatévé

A fotelban ülve, valamilyen filmet nézve és a cicát simogatva, nem lehet nem észrevenni, hogy a macskák bizonyos filmekre ránéznek, sőt, bizonyos jelenetek érdeklődéssel, izgalommal is fogják el őket – akár hosszabb időre is lekötve figyelmüket. Ez az állatok viselkedésével foglalkozó tudósok érdeklődését is felkeltette, ezért utána is jártak a jelenség okának.

Az nyilvánvaló, hogy a házi kedvencünk ízlése a filmek terén nem feltétlen egyezik meg a miénkkel. Ez persze nem akkora döbbenetes csoda, lévén a kutatók szerint a macskák figyelmét leginkább olyan videók kötik le, melyek különféle kisebb állatokat mutatnak, életre keltve a cicák szunnyadó vadászösztönét, lévén a képernyőn látható mókusokra, madarakra, egerekre természetes prédaként tekintenek. Emellett szívesen nézik még az emberek körében oly népszerű cicás videókat, hiszen a legtöbb macska élvezi többi fajtársa közelségét.

No de egyáltalán mit látnak a macskák?

Éjjel nyolcszor jobban látnak mint mi, emberek, nappal viszont homályosabb a kép - ha távolságról van szó, mi, emberek nyerünk.

A macskák látásáról egyébként sokáig azt hitték, hogy dikromatikus (nem színvakok, de a három fő színből, csak kettőt látnak), azonban az újabb kutatások alapján kiderült, hogy jobb annál, de azért nem látnak annyi színt mint az ember.

Azt biztosan tudni, hogy gyengébb felbontású képet látnak a világból, viszont sokkal jobban érzékelik benne a mozgást, ami nyilván fontos, amikor vadásznak. Az ember a lassabb elmozdulást jobban észreveszi, mint a száguldó célpontokra specializálódott macskák.

Dolby Szőrrund, térhatással

A kép mellett nagyon fontos, hogy hangja is legyen a videónak, elvégre már nem a húszas években vagyunk, a némafilmek korszakában és a macskáktól sem várhatjuk el, hogy hang nélkül mozizzanak. A madarak csipogása, motoszkálása még jobban felkelti érdeklődésüket, az illúzió tényleg szinte teljes lesz számukra.

Másrészről érdemes egy kis teret is hagyni a képernyő mögött, hogy a macska megbizonyosodhasson róla: nincs ott a valódi csipogó szárnyas, így ő maga is „okosodik” – a cél nem az, hogy becsapjuk és frusztráljuk, hanem az, hogy szórakozzon, jól érezze magát.

Bella imád mozizni

Képernyőn a karom? Nem akarom...

Persze, érdemes azért olyan képernyőn vetíteni nekik a filmet, amelyért nem tragédia, ha netán, a nagy-nagy lelkesedésben kicsit belekarmolnak, vagy elég masszív készülékről van szó, tehát lehetőleg ne a 200 000 forint feletti okostévén vetítsük le nekik a „Madarak élete – macskáknak” című alkotást. Egy régi monitor, vagy egy tablet, okostelefon megfelelő lehet a célra.

Figyeljünk viszont arra is, hogy a túl hosszú, vagy nem megfelelő tartalmú film ártalmas lehet kedvenceink számára. Mivel a videók aránylag élethűen adják vissza a természetben megtapasztalható ingereket, ezért a képernyőn feltűnő zsákmány elérhetetlensége idővel frusztrációt válthat ki a cicáknál. Ha azt látjuk, hogy szokatlanul idegesekké, vagy agresszívvá válnak kedvenceink, filmezés közben, akkor érdemesebb leállítani a videót – legalább egy időre..

És hogy milyen filmeket érdemes macskáinknak megmutatni? Összeválogattunk néhányat, amelyet mi magunk is kipróbáltunk...