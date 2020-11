Csak néztük, mint a moziban, a Hisense tévéjét

4K-s Youtube videót, Netflixet, Xbox One X és Xbox Series X konzolokat is kipróbáltunk a Hisense televízióján. Az UHD tévé nagyjából 280 ezer forintba kerül, így a kedvezőbb árfekvésben található, ettől függetlenül a mozifilmek és sorozatok rajongóinak igényeit a képminőség és hangeffektusok terén is kellőképpen kielégítheti a kínai okostévé.

Minimalista stílus

A Hisense egyaránt kapható 55 és 65 hüvelykes méretben, mi a kisebbik verziót teszteltük, de a designban nincs túl sok különbség. Ha már a külsőségeknél tartunk, a Hisense a minimalista stílust követi, nincs rajta semmilyen felesleges látványelem, ami a legcsekélyebb mértékben is megzavarná a filmnézést. Nincs rajta például hagyományos keret, a kávák viszont jó vékonyak, a talp is egész csinos, de ennyit egy ilyen magasabb minőséget képviselő televíziótól már elvár az ember.

A képernyő szélein alig észrevehetően, pár milliméterrel túlnyúló fémrész külön réteget alkot és a kijelző mögött található. Ezt alul egy szövetbevonatú hangszórósáv töri meg, rajta a gyártó logójával. Igazából

a televízió elegáns, kellemes külsővel dicsekedhet,

ezen a téren egyáltalán nem kellett panaszkodnunk.

A készülék falon elhelyezhető, a ki- és bemenetek pedig a hátlapon találhatók, nem egy külső dobozon. A készüléken van négy HDMI 2.0 csatlakozó is, két USB 2.0 valamint egy-egy LAN, optikai audió, analóg audió és kompozit csatlakozó egyaránt. Emellett a kor követelményeinek megfelelve a beépített WiFi és a Bluetooth adapter sem hiányzik róla.

Kínai fény

A Hisense saját gyártású elemekből építkezik és ez igaz a képtechnológiájára is. 55 inches, kvantumpontos QLED panellel büszkélkedhet, amit a szintén saját gyártású képfeldolgozó chippel, illetve FALD rendszerű háttérvilágításával bolondítottak meg. Ez utóbbi jellegzetessége, hogy a fénykibocsátó diódákat a szokásosnál sokkal több egyedileg vezérelhető fényerejű csoportba osztották, ennek köszönhetően a megszokottnál kontrasztosabb képet és pontosabb színmegjelenítést kapunk a megfelelő beállításokkal. A végeredmény?

Elképesztően profi kontrasztérték,

amelyet szabad szemmel is láthatunk például egy 4K-s Youtube természetfilm megnézése közben, de az interneten olvasható mérések is megerősítették a 9000:1 valós kontrasztértékkel. Ezen a téren egyébként az összes rivális tévégyártó elsápadhat az irigységtől.

Ami a színeket illeti, játék, filmezés és videózás során a tónusok visszaadása elsőrangúnak tűnik szabad szemmel nézve, viszont internetes műszeres mérések szerint a színárnyalatok enyhén pontatlanok,

grafikai munkákra tehát nem javasolt.

Az új konzolgenerációval van egy kis gond

Kétfajta Xbox masinát is kipróbáltunk a tévével: a leköszönő generáció csúcskonzolját, az Xbox One X-et és a legújabbat, az Xbox Series X-et. A hatás mindkét esetben igen meggyőző volt, akár a világos színek, akár a sötét árnyalatainak megfelelő megjelenítése terén is.

Sajnos nextgennél egy olyan hátulütője van a tévének, hogy bár a tévé ismeri a 120 Hzt-et, ugyanakkor nincs rajta HDMI 2.1-es csatlakozó és 4K/60 Hz a maximum, ami a 2.0-án átmegy. Így tehát hiába vannak már olyan játékok, amik 120 fps-sel is futnának PS5 és Xbox Series X konzoloknak köszönhetően, emiatt mégsem lehet ezt kihasználni. Konkrétan az Xbox Series X-es Devil May Cry 5 Special Editiont próbáltuk ki, aminél ez a lehetőség adott lenne, viszont a 120 fps-es kapcsoló ki szürke maradt. Ha az konzolgeneráció nyelvére fordítanánk le, akkor úgy fogalmazhatnánk, hogy

a Hisense 55U8QF nem teljesen „next-gen ready” videójátékos téren

- legalábbis ami a 120-as képfrissítést illeti. Hogy ennek mennyi a gyakorlati jelentősége? Megoszlanak arról a vélemények, hogy az emberi szem egyáltalán tudja-e észlelni a 60 fps feletti képfrissítést, vannak, akik szerint nem és vannak, akik szerint többek között a célzás pontosságához fontos, hogy 120 fps-t tudjon a játék.

Az azért egészen biztos, hogy „átlag” (nem hardcore) játékra tökéletesen alkalmas a készülék, lévén találunk rajta dedikált játék képmódot, amivel 14 milliszekundum alá csökkenthető a késleltetés, így a mostani konzolokhoz (PS4, Xbox One) hibátlanul passzol ez a tévé, az új generációnál pedig egyedül a 120 fps hibádzik.

Mindent összevetve a Hisense remek választás lehet filmes rajongóknak, a 4k/HDR egészen elképesztően szép filmek, Youtube videók esetében és a 120 fps-t leszámítva videójátékokra is tökéletesen alkalmas.