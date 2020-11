Mikroműanyagot találtak a világ tetején

Mikroműanyagot találtak a Mount Everest halálzónájában, 8440 méter magasságban. Valószínűleg hegymászók ruházatából vagy felszereléséből származik – közölték kutatók a One Earth című tudományos folyóiratban.

A szakértők 2019 tavaszán vettek hó- és vízmintákat a világ legmagasabb hegyén. A fellelt mikroműanyag nagy része poliészterszálakból származó, kevesebb mint ötmilliméteres részecske.

Egy másik kutatócsoport műholdas felvételek elemezése alapján megállapította, hogy a Kumbu-gleccser az 1960-as évek óta több mint száz métert zsugorodott, és a jégtömeg olvadása jelentősen felgyorsult. A klímaváltozás következtében a következő évtizedekben valószínűleg tovább fokozódik – írták a szakértők. Ez azért is problémás lehet, mert a gleccser olvadékvizétől függ több mint 230 millió ember vízellátása a Himalája térségében.

A Csomolungma egykoron az érintetlen természetet képviselte, az első, 1953-as ismert csúcshódítást követően beindult hegymászó turizmus azonban jelentősen megnövekedett az elmúlt években.

Ez segített Nepál, az ENSZ szerint az egyik leglemaradottabb ország gazdaságán, de a külföldről érkező turisták miatt a hegy a világ legmagasabban fekvő szemétlerakójává is változott.

Számtalan tönkrement sátor, mászókötél-maradványok, ételcsomagolás, üres ivópalackok, sörösdobozok, oxigénpalackok és emberi ürülék található a hegyen.

A Mount Everesten akár mínusz 50 Celsius-fokos hideg is uralkodhat, a szél sebessége pedig elérheti a másodpercenként 80 kilométert is. A hegymászókra azonban különösen az oxigén hiánya jelent veszélyt. A huszadik század kezdete óta azonban már könnyebb oxigénpalack nélkül meghódítani a jegyet. A növekvő hőmérsékletek ugyanis a csúcson megnövelik a légnyomást és ezzel a test oxigénellátását is.