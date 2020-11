Az okos ember okospadon tölti fel az okostelefonját

Modern korunk szokásos nyűgje, hogy lemerül az okostelefonunk, vagy elfogyott a mobilnet, amikor éppen a leginkább használni szeretnénk. Ilyenkor jól jönne valamilyen feltöltési lehetőség vagy ingyenes wifi, de sokszor nincs semmi ilyen a közelben. Ekkor lépnek be a képbe az okospadok. Ez egy új találmány, amelyet egyre több nagyvárosban és budapesti kerületben látni. Gallai Mátéval, a Kuube okospadok feltalálójával és az üzemeltető cég ügyvezetőjével készítettünk interjút.

Herpai Gergely: Megosztanék egy rövid személyes sztorit: Pesterzsébeten, az egyik buszmegállóban találtam rá az okospadra, és rendkívül megörültem neki, hiszen a telefonom állandóan lemerül, és wifijelet is nehezen találok, amikor valamiért hosszabb ideig a központban akarok maradni, és használni akarom ezt a lehetőséget. Gondolom, a hozzám hasonló cipőben járó felhasználóknak találták ki az okospadot.

Gallai Máté: Azt látjuk, hogy az életünk szerves részét alkotó városi terek folyamatosan változnak, alakulnak. Ezen a tényen a Covid–19 még inkább erősít, a nagyobb cégek például komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a dolgozóiknak városi környezetben, mégis a szabadban teret biztosítsanak a munkavégzéshez. De persze amikor az okospad ötlete felmerült bennünk 4-5 évvel ezelőtt, akkor még valóban inkább az általad mesélt szituációhoz hasonló esetek ösztönöztek bennünket.

HG: Milyen egyéb szempontok vezérelték az okospad tervezésekor, honnan indult az ötlet?

GM: Abból indultunk ki, hogy utcabútorok hosszú évtizedek óta vesznek körül bennünket, és feltételezhetően ez a jövőben is így marad. Tehát nem új dolgot találtunk ki, hanem meglévő eszközöknek igyekeztünk új funkciókat adni. A csapból is az folyik – szerencsére – a klímaváltozás okán, hogy mennyire fontos a szemléletváltás, ezért mi is igyekszünk minden termékünk fejlesztésénél szem előtt tartani a smart és zöld megoldásokat.

Az összes bútorunk napelemes,

az anyaghasználatnál igyekszünk odafigyelni, hogy a termékek élettartama a lehető leghosszabb legyen, és az alapanyagokat lehetőség szerint itthonról szerezzük be. Így alakult például, hogy a teljesen egyedülálló, 8 személyes, felülről fedett Plus okospadunk ülőfelülete nem trópusi fából készül, hanem magyar kőrisből. Mindezek mellett legalább ennyire fontos volt, hogy a bútoraink designtermékként is megállják a helyüket. A külföldi, New York-i, afrikai, indiai, távol-keleti megkeresések is ezt támasztják alá, hisz okospadot nem csak mi gyártunk. Nagyon örülök, hogy Mátray Gábor kollégámmal fejleszthetjük ezeket az utcabútorokat, az ő szemlélete, hozzáértése és tudása az alapja ezeknek a sikeres, 100 százalékban magyar fejlesztésű és gyártású termékeknek.

HG: Milyen elemekből, alapanyagból épül fel a pad? Mennyire ütésálló, nem félnek, hogy megrongálják ezt a drága terméket?

GM: Hogy a termékeink drágák-e, azt majd a piac eldönti, de az eddigi visszajelzések alapján úgy érzem, jól pozicionáltuk őket. Ahogy említettem, nagyon fontos számunkra, hogy sokáig szolgálják termékeink az arra járók igényeit. Ezért a váz alumíniumból, a napelemek feletti fedés edzett, ragasztott üvegből készül. Többéves tapasztalattal a hátunk mögött nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy a bútorok kiállják az idő próbáját. Mind az időjárási viszontagságoknak, mind az esetleges rongálásoknak ellenállnak. Az egyik átadón például odalépett hozzám egy úr, aki kifejtette, hogy maximum két hetet ad ennek a padnak, mert biztosan össze fogják törni. Én bizonygattam az ellenkezőjét, de nem hitt nekem. Kértem, hogy álljon rá a pad üvegfelületére, és ugráljon rajta, vagy ütögesse kővel.

De mivel erre nem vállalkozott, én ugráltam rajta tiszta erőmből, páros lábbal.

De itt rögtön hozzáteszem, hogy a Kuube termékekre eddig vigyáztak a fiatalok, talán ez is azt bizonyítja, hogy szeretik a padjainkat, és kihasználják az előnyeit. Az egyik legpozitívabb visszajelzés számomra az volt, amikor az egyik padunk mellett sétálva azt hallottam, hogy egy srác annyit mondott a telefonba, hogy találkozzunk a padnál. Miközben csak azon a téren vagy egy tucat pad van... Persze legalább ennyire örülünk annak a ténynek, hogy a Tungsram felfigyelt ránk, és disztribúciós szerződést kötöttünk velük.

HG: Kaptak-e hozzá valamilyen állami vagy másféle támogatást?

GM: Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy start-upként teljesen önerőből fejlesztettünk már négyféle, piacon lévő terméket, hisz az említett okospadok mellett van egy szintén nagyon sikeres napelemes könyvesszekrényünk is Kuube Book néven. De épp a napokban jutottunk be a Blue Planet akcelerációs programjába, ami nagyon komoly szakmai segítséget nyújt számunkra.

HG: Ha egy okospad közelében lakom, akkor tudom-e akár állandóan használni?

GM: Ez az ügyfelünk, a pad tulajdonosának a döntésétől függ. Van, aki azt kéri, hogy a wifi csak a pad közvetlen közelében működjön, de arra is van lehetőség a nagy pad esetében, hogy akár 100 méterrel arrébb is működjön a wifi. De a termékeink alapvetően utcai használatra lettek kitalálva.

HG: Kell-e a wifihasználatához olyan procedúra, mint a legtöbb helyen (például a McDonald’snál is), hogy fel kell előtte menni egy weblapra?

GM: Ez is alapvetően tulajdonosi döntés, de az eddigi padjainkra bárki rácsatlakozhat mindenféle extra nélkül.

HG: Terveznek-e további, hasonló eszközöket fejleszteni?

GM: Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan szeretik és használják a Kuube termékeket. Ezen felbuzdulva 2021-ben két nagyon izgalmas fejlesztéssel szeretnénk megjelenni. Az egyik egy okos és zöld busz- és villamosmegálló, ami

nem csupán napenergiát, hanem esővizet is gyűjt, zöldfallal rendelkezik,

magában rejt sok-sok okosfunkciót, és közben designtermékként is megállja a helyét. Ugyanilyen érdekes megoldásnak ígérkezik az intelligens, zárt köztéri kerékpártárolónk, amiről hamarosan részletesen is hírt adunk.

(Borítókép: Kuube)