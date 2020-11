Irodában, otthon és BKV-n is elővettük a Surface Laptop Gót

Kipróbáltuk a könnyű és még könnyebben kezelhető, rendkívül elegáns és sok helyen használható, ultravékonyságú Microsoft minilaptopot: böngésztünk, szöveget szerkesztettünk vele még a 23-as buszon is, a multimédiát viszont végül nem nagyon erőltettük – elmondjuk, miért.

Minden méretnek megvan a maga helye és ideje: konzoljáték vagy filmnézés során az otthon kényelmét, a hatalmas képernyőt szeretjük, útközben, BKV-n az okostelefont vagy a kézi videojáték-konzolokat használjuk ezekre. Amikor viszont gyorsan le kell adni egy cikket, meg kell nézni egy Excel-táblázatot, vagy esetleg csak nem szimpatikus a telefonon való böngészés, akkor a kisebb méretű, vékony laptop lehet az ideális választás. Ilyenkor kerül képbe egy olyan kis gép, mint a Microsoft-féle Surface Laptop Go.

Laptoptáskába be, laptoptáskából ki – szinte bárhol, bármikor

27,8 cm széles, 20,5 cm mély és csupán 1,5 cm vastag: a Surface Laptop Go egyik legnagyobb erőssége, hogy szinte bármikor és bárhol elő lehet venni, és már használhatjuk is. A böngészéshez elég a wifi vagy az okostelefonról megosztott mobilnet (kábeles csatlakozási lehetőség nincs is) és böngészhetünk, YouTube-ozhatunk.

Egy prémiumkategóriás minilaptopról beszélünk, amely polikarbonát-alapú, és alumíniumelemek is kiegészítik.

Letisztult, minimalista és mégis rendkívül elegáns design

a jellemzői. Kifejezetten kényelmes használni is: bőven van hely tenyerünk alsó részének a billentyű alatt található tapipad melletti két oldalon, egyaránt rendkívül kellemes az egér fogása és a billentyűzet érintése is. Emellett ha megfogjuk a kis készüléket (amely 1,1 kilót nyom), érződik rajta, hogy bírja a gyűrődést, a használattal járó amortizálódást is (igaz, hajigálni azért nem hajigáltuk, hogy ezt leellenőrizzük), és mégsem nehéz vagy kényelmetlen.

Word-, Excel-, Adobe- és más dokumentumok jól mutatnak rajta

Ami talán elsőre kicsit szemöldökráncolásra késztetett, az a 12,4 hüvelykes képátló és az 1536x1024-es felbontás. Ez a különféle dokumentumok megnézésekor, szerkesztésekor ideális, hiszen jól átláthatóak, könnyen szerkeszthetőek a függőlegesen nagyobb felületnek köszönhetően. Böngészni, Index-cikket olvasni, facebookozni is ideális ez a laptop, hiszen nem kell annyit görgetni.

Ha már a görgetésnél tartunk, a „Surface” – nevéhez híven – arra is lehetőséget ad, hogy az érintőképernyőt használjuk, ha éppen nincs lehetőség az egér vagy a tapipad használatára. Dokumentumokat ezáltal görgetni vagy alkalmazásokat elindítani pedig rendkívül kényelmes, praktikus. Mint irodai gép teljesen ideális ez a kis karcsú, vékony, könnyű laptop.

Multimédiára, játékra nem a legjobb

A képernyő felbontása miatt viszont nem igazán javasolnánk, hogy a kedvenc sorozatunkat, filmjeinket ezen nézzük, lévén a 16:9 felbontású mozgóképek nem passzolnak teljesen a képernyőre – ez abból a szempontból érthető, hogy inkább munkára szánt, mintsem multimédiára kihegyezett laptopról van szó. Ettől függetlenül a PixelSense IPS által nyújtott képminőség igazán impozáns, szóval ebből a szempontból nem kell panaszkodnunk.

Ami viszont a videójátékokat illeti, azt inkább jobb, ha nem erőltetjük: az i5 1035G1-es, négymagos processzor és az Intel UHD Graphics integrált videokártya manapság laptopnál édeskevés bármilyen, kicsit jobb grafikájú modernebb játékra, és a 1536x1024-es felbontás miatt még a streamelés sem ideális. Az általam felinstallált pár Ubisoft-játék el sem akart nagyon indulni, a GeForce Now által nyújtott, streamelt kép pedig valahogy homályos volt – két játéknál is kipróbáltam. Nem játékra való tehát a Surface Laptop Go, az biztos.

A gépnek nincs semmilyen HDMI-kimenete sem, viszont egy adapterrel megoldható, hogy egy FHD-, UHD-tévére kirakjuk a képet, amikor a munkánkat ilyen módon szeretnénk prezentálni a publikumnak. Emellett csupán egy USB-C, egy USB-A és egy 3,5 mm-es fülhallgató-bemenet található a bal oldalon, a jobb szélre pedig a töltő és a dokkoló csatlakoztatását lehetővé tévő Surface Connect port került. Pozitívum viszont, hogy a laptop ismeri a Bluetooth 5.0-t, a WiFi 6-ot, és az USB-C portnak hála is adagolhatjuk az energiát, csak a megfelelő töltőfej szükséges hozzá.

Van természetesen kamera is a képernyő tetején, viszont ez csak 720p felbontásra képes, ami manapság azért kicsit kevés, ráadásul a kép sem a legjobb minőségű. Végül meg kell még említeni az ujjlenyomat-leolvasó bekapcsológombot is, amely adataink biztonságát garantálja, ha ellopnák a laptopot.

A negatívumok közé tartozik még viszont, hogy a ventilátor időnként (kis vicces túlzással)

jobban zúg, mint a Volga,

amit persze hosszú távon meg lehet szokni, de elsőre furcsa volt hallani ettől a kis készüléktől – mintha egy ősrégi, csendesebb Sokol rádiót hallanék, amelyen éppen nincs adás.

Kicsi, elegáns, ergonomikus – munkára ideális

Bár vannak hiányosságai a Surface Laptop Gónak, összességében egy elegáns, ergonomikus és munkára rendkívül jól használható kis laptopról van szó. Multimédiára semmiképpen se ilyet vegyünk, de ha bármikor, bárhol elő akarjuk venni ezt a karcsú, elegáns kis masinát egy kis böngészésre, szövegszerkesztésre (ezen írom a cikkeimet is) vagy facebookozásra, akkor jó választás lehet a hétköznapokra – azoknak, akiknek megér 260 ezer forintot a kis ketyere.