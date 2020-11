Jöhetnek a Windows 10 alatt futó Android alkalmazások

2021 erős évnek ígérkezik a Microsoftnál, a cég operációs rendszere a Windows 10-hez jövőre érkező dizájnújítás mellett érkezhet egy olyan frissítés, aminek nyomán egyszerűen telepíthetővé és futtathatóvá válnak az Android alkalmazások.

A Google mobil eszközein futó Android operációs rendszert a Windows 10 Mobil bukásakor 2017-ben fogadta be a Microsoft. Android alkalmazásokat futtató emulátorok most is léteznek Windows alatt, de a direkt támogatás hozzáadásával viszont a Microsoft egyfajta univerzális pozíciót szerezne, amivel einstandolná a Google Chromebookjai által lefedett piaci szeletkét.

Kérdéses viszont, hogy milyen Google Play támogatás kap majd a Microsoft vezércsele. A Google vélhető ellenérdekeltsége, ahhoz vezethet, hogy a redmondiak a Huaweihez hasonlóan saját alkalmazás áruházból szolgálhatják ki Android alkalmazásokkal az érdeklődőket.

Ugyancsak kiszivárgott, hogy a Microsoft Windows 10X néven egy új, könnyű és takarékos operációs rendszert készül bemutatni tabletekhez jövő tavasszal.