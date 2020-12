Az iskolákból a munkahelyekre tevődik át a megfelelő munkaerő képzése

A most 10–23 éves Z-generáció tagjai az első korosztály, akik az internetnek köszönhetően már tökéletesen azonos időbeliségben élnek a nyugati világgal, tehát ugyanakkor jutnak el hozzájuk a kinti kulturális termékek, mint az amerikai és nyugat-európai fiatalokhoz.

Erről beszélt Nagy Ádám, a Selye János Egyetem docense a generációk és a digitális szocializációjáról szóló előadásában a Neumann Társaság Jelenből a digitális jövőbe konferenciáján.

Életszemléletük kutatások szerint hasonlít a két világháború között született csendes generációhoz (jellemző rájuk a passzivitás, apolitikusság, a status quo elfogadása), amit erősíthet az is, hogy a most is tartó pandémia és karantén lesz a korosztály egyik legmeghatározóbb közös élménye