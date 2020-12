Hegyi tavak mélyén is kimutatható az emberi tevékenység hatása

Nem gondolnánk, de az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását – azonban egyre több az erre vonatkozó megkérdőjelezhetetlen bizonyíték. Nemrégiben egy nemzetközi kutatócsoport is felderített egy idevágó hatástörténetet, melyről a Plos one című nemzetközi folyóiratban számoltak be 2020 októberében.