A Looking Glass a drága 8K holografikus kijelző után egy jóval olcsóbb kis kijelzőt mutat be.

A Looking Glass brooklyni startup termékei nem olcsók, de jelentős technológiai előrelépést testesítenek meg. A most bejelentett 3D-s képkeret elsőre feleslegesnek is tűnhet, azonban a holografikus hívás felé vezető út fontos lépcsőfokának tekinthető – írja a Techcrunch.

A 349 dollárba (105 000 forint) kerülő, azaz viszonylag elérhető árú kütyü végeredményben nem más, mint egy nagyon fejlett digitális képkeret, de képességei magasan kiemelik a konkurens termékek közül. Az ábrázolt képet akár 100 különböző perspektívából nézhetjük, míg a Sony 3D összesen egyet kínál, azaz egyszerre csak egy ember látja a képet.

Fotó: Facebook / Looking Glass 3D-képkeret

Az eszköz 60 fps-szel, azaz döccenés nélkül tud képet generálni, akár másik számítógépre kötve, akár saját beépített processzorával. Sőt, az Azure Kinect és az Intel RealSense kamerákkal készített holografikus videó is lejátszható rajta.