Mesterséges intelligenciát vetnek be Japánban, hogy több gyerek szülessen

Hamarosan új technika segíthet Japánban párt találni az egyedülálló embereknek. A japán kormány azt várja, hogy a technológiai segítség a születések számának növekedéséhez vezet majd – írja a BBC.

Bár jelenleg is társkereső szolgáltatások széles skálája áll a szinglik rendelkezésére, a Japánban jövőre tervezett újításként azokat a szolgáltatásokat fogják támogatni, amelyek mesterséges intelligencia segítéségével igyekeznek megkönnyíteni a párkeresést. Jövő évtől kezdve támogatást kapnának azok az önkormányzatok, amelyek már elindítottak, vagy most terveznek indítani ilyen MI-projekteket.

Emellett további kétmilliárd jent (nagyjából 5,6 milliárd forintot) szán a kormány arra, hogy ösztönözze a lakosságot a gyermekvállalásra.

mindErre azért lehet szükség, mert tavaly mindössze 865 ezer gyermekszületést regisztráltak szigetországban, ami rekord alacsonynak számít.

Az előrejelzések szerint ha nem következik be változás, Japán népessége a 2017. évi 128 milliós csúcsról 53 millió alá csökkenhet a század végére, az elöregedő társadalom minden súlyos következményével együtt.

Japánban egyébként már most is léteznek MI-alapú társkereső rendszerek, de ezek általában olyan szempontokat figyelnek, mint a jövedelem és az életkor, és ezek egyezése esetén jeleznek csak találatot. A kormány által támogatott új szolgáltatásokban azonban számos más faktort is be lehetne majd állítani, például hobbira és értékrendre vonatkozó adatokat.

Horiguchi Sachiko, a japán Temple Egyetem szociokulturális és orvosi antropológusa azonban úgy gondolja, jobb módszerek is léteznének a születési ráta felpörgetésére, mint a mesterséges intelligencia. Ilyen lehet például szerinte az alacsony keresetű fiatalok segítése. Egy friss jelentés szerint ugyanis összefüggés lehet az alacsony kereset és a romantikus kapcsolatok iránti érdeklődés elvesztése között a japán fiatal felnőttek körében.