Az Oculus miatt is vizsgálják a Facebookot

Németország versenyfelügyeleti szervezete a Facebook ellen folytat nyomozást, mert az amerikai cég a közösségi alkalmazását az Oculus virtuálisvalóság-sisakokhoz köti. Csütörtökön a szóban forgó szerv: a Szövetségi Kartelliroda (Bundeskartellamt) bejelentette a vizsgálatot indít a Facebook és az Oculus közötti kapcsolat miatt, azzal érvelve, hogy ez árthat a versenynek mind a VR, mind a közösségi hálózatok terén.

A hivatal azt találta aggályosnak, hogy az új Oculus Quest 2 VR sisakhoz Facebook-fiókkal kell bejelentkezni, nem pedig külön Oculus-azonosítóval, mint a régebbi Oculus készülékek esetében.

Az, hogy ilyen szinten összekapcsolják a virtuálisvalóság-termékeket és a közösségi hálózatot, tiltott erőfölénnyel való visszaélést jelenthet.

– magyarázta Andreas Mundt, a Bundeskartellamt elnöke. Mundt megjegyezte, hogy a Facebook Németországban meghatározó társadalmi hálózat, és nagy szerepet játszik a feltörekvő VR-piacon is.

Meg kívánjuk vizsgálni, hogy ez az árukapcsolási megállapodás befolyásolja-e a versenyt mindkét tevékenységi területen, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A Facebook az év elején szabályozási aggályokra hivatkozva állította le az eredeti Quest németországi értékesítését.

Bár az Oculus készülékek jelenleg nem kaphatók Németországban, teljes mértékben együttműködünk a Bundeskartellamttal, és bízunk benne, hogy be tudjuk bizonyítani: nincs alapja a nyomozásnak.

– nyilatkozta a Facebook szóvivője pénteken.

Az USA-ban is perelnek Oculus-ügyben

Az Oculus ellen már az Egyesült Államokban is vizsgálatot indítottak, de más okokból. A múlt héten a Bloomberg számolt be arról, hogy az Igazságügyi Minisztérium monopóliumellenes nyomozói Oculus alkalmazásfejlesztőkkel beszéltek, miután azok azzal vádolták a cégóriást, hogy az Oculus klónozta a kisebb cégek alkalmazásait, és utána a saját alternatíváit részesítette előnyben, közben pedig korlátozhatja az alkalmazásfejlesztők hozzáférését a hivatalos áruházában.

Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága, 48 állami és regionális ügyvéd nemrég beperelte a Facebookot monopolisztikus magatartás miatt, viszont ebbe a perbe nem tartozik bele a Facebook VR-ügye.

A vállalat 2014-ben vásárolta fel az Oculust, de a korábbi verziókban még nem kötötte össze a Facebook-fiókokat a készülékekkel. A közelmúltig a felhasználók külön Oculus-azonosítókkal jelentkezhettek be, melyekhez nem volt szükség nyilvános közösségi profil létrehozására. Az Oculus Quest 2 indulásától kezdve követeli csak meg a Facebook, hogy saját fiókjába jelentkezzen be a felhasználó ahhoz, hogy egyáltalán használni tudja a készüléket.

Mivel a Facebook algoritmusai „csodákat” tudnak művelni, amikor a felhasználókat ellenőrzik, szinte törvényszerű volt, hogy néhány Oculus Quest 2-tulaj fiókját „véletlenül” törlik, akik így ideiglenesen elvesztették a VR sisakhoz való hozzáférésüket is. A Facebook ennek ellenére sem jelezte, hogy változtatna a döntésen, pedig most már hivatalos nyomásnak is ki van téve, hogy megváltoztassa a szabályait.