Mit vegyen egy gamer karácsonyra (vagy mit vegyünk neki?), ha nincs PlayStation 5, és a rivális Xbox Series X-szel is nagyjából hasonló a helyzet? Összeszedtünk három alternatívát, amellyel minőségi módon tudunk interaktívan szórakozni az ünnepek alatt is, vagy akár más gamereket is megajándékozhatunk vele.

Bár minden új konzolgenerációnál jellemző, hogy induláskor viszonylag hamar kifogynak az gépekből a készletek, a Covid–19-nek is felróható, hogy az Xbox Series X és PlayStation 5 ennyire hamar elfogyott. Csalódott gamerek, illetve tanácstalan szülők is azon morfondírozhatnak, hogy karácsonykor mivel fognak játszani (vagy mit adnak gyerekeiknek), ha kimaradtak az új generációs konzolokból, viszont legalább olyan grafikát szeretnének látni a játékokban. Szerencsére

nem dől össze a világ gamingtéren sem PS5 vagy XSX nélkül:

akár a legújabb játékokat is megkaphatjuk, illetve a régebbi generációs konzolok sem számítanak feltétlen rossz választásnak.

Van-e élet a 4K-n túl?

A videójátékok grafikájának egyik alfája és ómegája a felbontás, és míg ez a PC-s játékoknál (a PC erejétől függően) szabadon váltható, konzoloknál szinte minden generációnál változik. A PlayStation 1 felbontása 256×224-től 640×240 pixeles lehetett, a PlayStation 2 és az első Xbox 480p, a PS3 és az Xbox 360 720p, a PS4 és az Xbox One 1080p, a „félgenerációs” PS4 Pro és Xbox One X pedig már elérte a 4K-t.

No és mi a helyzet a PS5-tel és az Xbox Series X-szel? Ez az első olyan generáció, amikor a felbontás gyakorlatilag nem változott: bár már vannak 8K-s tévék, és elvileg a 8K-t mindkét konzol „tudja”, a 4K-ról 8K-ra ugrás akkora számítási teljesítményt igényelne a processzor és a grafikus chip részéről, hogy ennek a generációnak ez ténylegesen a játékok terén nem jött össze. Éppen ezért – a sugárkövetést leszámítva – a keresztgenerációs játékoknál (tehát azoknál, amelyek a régi és az új generációra egyaránt megjelentek) most grafikában szinte alig észlelhető a különbség például egy PS4 Pro és egy PS5 között – ami korántsem volt jellemző a PS3-as éra végére.

Mivel generációváltáskor jellemzően leesik a régebbi konzolok ára, megérheti most karácsonyra egy PS4 Prót vagy Xbox Series X-et használtan venni – nyilván akkor, ha még nincs, vagy csak régebbi van. Aztán amikor már jövőre ismét feltöltötték a PS5/XSX-készleteket, vagy van már olyan újabb játék, amelyik lényegesen szebb, mint az előző generáción, akkor ráér azon filozofálni, hogy érdemes-e váltani. Akinek pedig nincs semmilyen konzolja, de szeretne egy ilyet, annak nagyszerű ajándék lehet egy Xbox One X vagy egy PS4 Pro, és például használtan már jó áron be lehet szerezni.

A Cyberpunk 2077 elképesztő tükröződéseffekteket ígér a ray tracinget használó videókártyákkal (Forrrás: Nvidia)

Sugárkövetés olcsón?

A ray tracing technológia egyelőre az igazi nextgen „mézesmadzag”: a tükröződési effektusnak köszönhetően ténylegesen sokkal jobban néznek ki az olyan új játékok, mint a Watch Dogs Legion vagy a pár nap múlva megjelenő Cyberpunk 2077. Ez az Nvidia által kifejlesztett, rendkívül hardverigényes technológia tulajdonképpen „kárpótol” is valamennyire azért, hogy a nextgen konzolok nem lépték meg a 8K-s felbontást. A sugárkövetést viszont csak méregdrága konzolon vagy videokártyával kaphatjuk meg, nem igaz? Nem feltétlen...

A havonta 2000 forintba kerülő Nvidia Geforce Now játékstreaming-szolgáltatásnál olyan 24 GB-os Tesla videokártyákat használ a szerver, amely egyébként 700 000 forintba kerülne, tehát vígan megbirkózik minden nextgen játékkal, és főleg: támogatja a sugárkövetést.

Ha például Cyberpunk 2077-et vagy Watch Dogs Legiont akarunk ray tracinggel játszani, akkor csak meg kell venni a játékot Steamen vagy Uplayen (vagy utóbbinál elég előfizetni Uplay Plusra egy hónapig), és a Geforce Now szolgáltatáson keresztül már játszhatunk is e két játékkal – a legjobb nextgen minőségben. Ideális és nem túl drága ajándék karácsonyra is gamer ismerősnek egy Uplay Plus (melynek köszönhetően minden Ubisoft játék ingyen elérhető, amíg az előfizetés tart) és egy Geforce Now-előfizetés.

A mai napon jelent meg a Google Stadia is, ezzel a ray tracing rajongóknak érdemes vigyázni, mert a Google AMD technológiát használ, az pedig még – egyelőre – nem támogatja a sugárkövetést, így hiába lesz Stadiára is Cyberpunk 2077, az a játék nagy eséllyel nem támogatja az új Nvidia RTX exkluzív effektust.

Nintendo: a nevető harmadik

Magyarországon a két legnépszerűbb konzol jelenleg a PlayStation és az Xbox, a Nintendo Switch penetrációja nem túl jelentős. Éppen ezért érdemes megfontolni egy Switch vásárlását második vagy akár harmadik konzolnak.

Egyrészt a 2017-es megjelenése óta már tömérdek nagyszerű exkluzív és „third party” (több platformra is elkészült, nem exkluzív) játék jelent meg rá, tehát a kínálattal egyáltalán nincs gond. Másrészt a hordozhatósága és a különlegesnek számító exkluzív játékai (Zelda, Super Mario stb.) miatt egészen másféle élményt nyújthat, mint a két nagy rivális. Ráadásul készült már rá a legújabb Metroid is – amely a Nintendo harmadik nagyágyúja és legendás franchise-a.

Végül – hiába hároméves a konzol – a Nintendo egyelőre nagyon nem mutatja jelét annak, hogy újabb verziót akár csak terveznének is, így tehát elég esélyes, hogy még több évig nem kell lecserélni majd újabb Nintendo konzolra a régit.

Borítókép: Getty Images Hungary Fotós: Mirrorpix