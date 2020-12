Isten hozott a kilencvenes években!

Szotyi és koordináták nélkül – Doro 7010

Ki az, kicsoda az a Doro, dörmögte magában a tesztelő, aki mély beleéléssel arra készült, hogy az öregedéssel semmilyen formában nem viccelő cikket ír az időseknek szánt telefonnal kapcsolatos tapasztalatairól. Azután kiderült, hogy kicsoda Doro: egy német hajmetál énekesnő a nyolcvanas évekből. A tesztelőt ezen a ponton megrohanták az emlékek és a felcsendülő régi rockzene okozta fájdalomtól egy közeli babzsákba rogyva megnyomta a segélykérő gombot. De ne szaladjunk előre.

A Doro egy svéd cég, ami kifejezetten életsegítő elektronikai termékeket fejleszt és gyárt. A Doro 7010 egy kifejezetten időseknek fejlesztett készülékük. Egyszerű, régimódi készülék, nagy gombokkal.

A doboz tartalma egy időutazás. A soknyelvű tájékoztató mellé érkezik egy headset, ami egyfüles (!), akár néhai dédnagyapám Szokol-fülese, kár hogy egy zacsi szötymagot nem mellékeltek a svédek. Van továbbá egy meglepetés a dobozban, a telefont már fél órája töltő tesztelő viszonylag meg is döbben rajta: egy akksi. Ezt külön kell behelyezni a készülékbe. A SIM az akksi alá megy, mint a régi szép időkben, tiszta sor. Már csak azon kell túllendítenie magát az embernek, hogy minduntalan a kijelzőt nyomkodja, hiába, mert mint tudjuk a doboz tartalma egy időutazás, ez pedig egy gombos telefon.

A Doro-féle hajmetáltól lábáról ledőlt tesztelő tehát megnyomja a segélygombot. Ez a gyakorlatban egy gyorstárcsázó gomb, amin a megfelelő szám beállítható ez lehet egy rokoné, vagy egy dicszpécser-központ száma. Esetünkben ez a SOS Központ Kft.-hez kapcsol. A segélyhívás egyébként erős hangjelzéssel indít, majd a GPS-adatok küldésével folytatódik, végül a központból egy hölgy hangja szól, amit a telefon automatikusan kihangosít. A folyamat ebben a formában gördülékeny és megnyugtató.

A központ munkatársától megtudom, hogy háromezer előfizetőjük van, legtöbbjük a cég eszközét használja, azokból kapnak GPS-koordinátákat, a Doróból nem. Egyébként a tényleges vészhelyezeteken kívül már lenyomoztak táskalopást, de hívták már őket azért is, hogy valaki jöjjön, mert elromlott a tévé.

Hála istennek a diszpécser kollégák mindent megtesznek, amit egy budapesti irodából meg lehet.

– fogalmaz a szakember.

Böngészni és fotózni is lehet vele, annak ellenére, hogy mindkettőre alkalmatlan. Kísérletet tettünk, hogy a Doro android alkalmazása segítségével rokonra irányított hívást szimuláljuk, abban a reményben, hogy GPS-koordinátákat is kapunk, az alkalmazás azonban nem volt használható.

Minden esetre ha sikeresen konfiguráljuk és helymeghatározás nélkül tévészerelésnél komolyabb problémát megold lehet, hogy megéri.

Ébredj Neo! – Blaupunkt Senior Phone BS 06

Húsz éve én is egy menő szétnyitható okostelefont szerettem volna, mint amilyen Keanu Reevesnek volt a Matrixban. Persze, az nem Blaupunkt volt, hanem Nokia, meg máshogy is nyílt ki, de nekem akkor csak egy mezei 3210-esem volt, ezért a klassz Blaupunktért is éltem-haltam volna – mert húsz éve ez tényleg klassz volt.

Csak már jó ideje itt vannak velünk az okostelefonok, és nem értem, egy ilyen „butatelefon” mitől lenne olyan segítség az időseknek – egy jobbféle modern okostelefonnal összehasonlítva, amin vannak időseket segítő alkalmazások rogyásig?

Rendben, értem, jó nagy gombok vannak rajta, amit jobban ki tudnak venni, és a kijelzőn is jó nagy betűk vannak. Csakúgy, mint Doro 7010 esetében, ennek a hátoldalán is van egy riasztógomb, amely vész esetén riasztja a megfelelő embereket és ez tényleg fontos funkció. Emellett spártai egyszerűségű a menürendszer, hatalmas ikonokkal, és viszonylag nagy betűkkel, amelyeket jól ki lehet venni. A „Multimédia” menüpontban van Kamera, Galéria, és FM Rádió funkció - van rá egy fogadásom, hogy a gyártó szerint az idősebb célközönség ezen is csakis a Kossuth Rádiót hallgatja és biztos nem bánja, hogy a készülék által készített képek is olyan alacsony felbontásúak és minőségűek, hogy bárkinek kifolyik a szeme, aki ki szeretné venni, hogy mit ábrázolnak.

A beállítógombok leírásánál külön előny a gyártó szerint, hogy 3-4-5 másodperceket kell várni, amíg végre sikerült kivenni, hogy mit jelentenek, mert annyira lassan görögnek végig a betűk – mert hát az idős emberek már türelmesek és szívesen várnak rá egy picit, amíg ilyen egyszerű funkciókat ki tudnak olvasni. Mint ahogy egészen biztos vagyok abban is, hogy a gyártó teljes jóindulattal feltételezi, hogy az idősebbek nem értik már, hogyan működnek az okostelefonok, az olyan ultramodern közösségi platformok használatát sem értik, mint a 2004-ben alapított Facebook, vagy a kilencvenes évek óta velünk lévő böngészők, amelyeket ezeken a csúcstechnológiának számító készüléken használunk.

Az idős édesanyám, magasabb felbontású, modernebb tableten nézi a legújabb Netflix/HBO sorozatokat, mint amilyenen én, legalább olyan újszerű okostelefont használ, mint az enyém – és ráadásul nálam sokkal többet. Ha egy ilyen kőkorszaki lelettel beállítanék hozzá ajándéknak, akkor minimum kinevetne, esetleg viccesen érdeklődne, hogy húsz évre visszamenőleg amnéziám lett-e, mert akkor voltak menők ezek a telefonok. Mert hát Keanu Reeves is 56 éves és ilyen cuccot már ő sem használna és ezt az édesanyám is tökéletesen tudja.

