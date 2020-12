Fekete port hozott a japán szonda

A japán űrügynöség (JAXA) szakemberei hamarosan kinyitják azt a különleges tárolót, amelyben a Ryugu aszteroida mintáit hozta vissza az egy hete az ausztrál sivatagban földet ért Hajabusza-2 űrszonda.

Fotó: Jaxa A tároló védőborításában talált fekete por

A Hajabusza-2 kutatási programja hat éve tart. Az űrszondát 2014 decemberében indították el, és 2018 júniusában érte el a 300 millió kilométerre található 162173 Ryugu aszteroidát. A szonda másfél évig vizsgálta az égitestet, amelyre ugrálva közlekedő felszíni egységet is küldött, továbbá egy kisebb tantállövedék és egy robbanóanyaggal töltött rézlövedék segítségével a felszín alól is mintát vett. A visszaútra tavaly novemberben indult el.

Nincs egyben

A Ryugu egy C típusú aszteroida, amelyről a szakemberek úgy vélik, hogy a Naprendszer hajnalán képződhetett, és olyan szerves anyagokat tartalmazhat, amelyek a földi élet kialakulásához is hozzájárultak. A kutatók éppen emiatt eddig is azt gondolták, hogy információkkal szolgálhat az élet keletkezéséről, de ha a kisbolygóról származó vízről kiderül, hogy hasonló izotópösszetétele van, mint a földinek, az igazolja azt az elméletet, hogy egykor aszteroidák révén juthatott el a víz a Földre.

Az enyhén kocka alakú, 800 méter átmérőjű, 450 millió tonna tömegű égitest egyébként a bolygónkra nézve kockázatos aszteroidák közé tartozik, mivel pályája 95 400 kilométerre halad el a Földé mellett.

A szonda által végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a Ryugu egy kisebb-nagyobb sziklákból álló törmelékkupac, térfogatának körülbelül felét a sziklák közötti űr képezi. Felszíne a várakozásokkal szemben nagyon fiatal, mindössze 9 millió éves lehet. Erről azonban akkor tudunk meg továbbiakat, ha a mintákat tartalmazó tárolót laboratóriumi körülmények között felnyitják. A mesterséges becsapódásokból származó fekete port a tároló külső borításában találták.

Tovább repül a vándorsólyom

A japán kutatók a visszahozott mintákból terveik szerint a NASA-nak és más nemzetközi szervezeteknek is juttatnak.