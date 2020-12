Drága GPS-követő kezdő rockereknek

Megváltozott a világ az elmúlt évtizedekben. Korábban egy madzagon nyakba akasztott kulcs és a közelben lévő ivóvízlelőhelyek ismerete bőven elég volt egy gyereknek a túléléshez. Ma már nem tekinthető a társadalom hasznos tagjának az a szülő, aki legalább egy okosórát nem szerez a csemetéjének.

Az okosóra műfaj az évezred elejének technikai szivárványa, amelyben a gyerekórák a babakék és babapink színeket foglalják. Tesztkészülékünk (hogy lassan a tárgyra térjünk) nagyjából fekete, ami kifejezetten előnyös annak a majdnem tini célkorosztálynak, amely már titokban elképzeli, milyen menő lehet a Guns’N’Roses tagjának lenni. Ezen túlmenően azonban következzenek a dolgok, amik egy gyerekokosórától elvárhatók: irányítás a szülő telefonjáról, távoli akkuállapot-kijelzés és kikapcsolás, GPS-követés, valamilyen szintű vízállóság, vészhívás és telefonálás.

Az X5 Play ezeket hozza, és a funkciókat megfejeli egy 2 megapixeles kamerával és lépésszámlálóval. Utóbbi köré egy megjátékosított aktivitáskövető szisztémát is építettek, aminek a lényege, hogy mozgásért virtuális aranyakat (Xérméket) kap a gyerek, amiket mesefilmekre válthat be. Ezek az érmék tök jók is, lehet eszközök között ide-oda utalgatni őket. Sajnos az Xplora szolgáltatásában azonban hosszas elmélyült küszködés során sem sikerült játékot aktiválnunk, viszont angol nyelvű marketingblogra jutni igen.

Az óra 800 mAh-s akkumulátora a gyerektesztelők intenzív videózását és csetelését egy napig tudta kiszolgálni, kevésbé aktív használatban két napig bírta. A merülésen a mágnesesen ráhuppanó USB-s töltő segít – a kézikönyvön kívül csak ez található a dobozban.

Ennyi az annyi

Xplora X5 Play eSim 2020 telén 55 ezer forint körüli áron érhető el. Ezért az összegért a mezőnyben tényleges GPS-követést és (tus alatt igazolt) IP68 vízállóságot nyújt.

Ha a tartósan használt magánjellegű eszközzel összevetem, a negatív serpenyőbe kerül, hogy az X5 háromszor drágább, nincs benne beépített zseblámpa, és a gyereket nem lehet vele titokban lehallgatni, vagy távolról aktiválni a kamerát plafont ábrázoló értelmezhetetlen fotók készítése céljából. A pozitív serpenyőbe kerül a már említett GPS, a vízállóság és a lépésszámláló, ha az fontos (miért ne lehetne fontos az is).

Az említett mérleget ebben a költői képben az ára billenti meg leginkább, főleg úgy, hogy az eszköz várhatóan nem éri meg a kétéves kort. Persze, ha gyerek volnék valószínűleg elfogadnám a zseblámpa hiányát azért cserébe, hogy nem hallgatnak le.