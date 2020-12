Az aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében kutatás-fejlesztés, prototípusépítés, tesztelés, majd tervezetten sorozatgyártás valósul meg Magyarországon.

Új szakaszába lépett a Rheinmetall vállalatcsoporttal folytatott együttműködésünk. Büszkék vagyunk, hogy a világ legmodernebb, valóban forradalmi újításokkal rendelkező járművei fejlesztésének aktív részesei lehetünk

– emelte ki Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos.

Armin Papperger, a Rheinmetall AG igazgatótanácsának elnöke úgy fogalmazott:

Ez a kezdeményezés is bizonyítja, hogy a magyar kormány szisztematikusan modernizálja a védelmi ipart, és befektet kulcsfontosságú technológiákba.

A tegnapi bejelentés folyománya, hogy ma, csütörtökön a honvédség H145M helikopterével elhelyezték a 60 milliárdos beruházással megépülő zalaegerszegi Lynx-gyár alapkövét. Az eseményen Palkovics László innovációs és technológiai miniszter tájékoztatott arról, hogy a kategóriájában legkorszerűbbnek számító 218 megrendelt Lynx harcjárműből 172-t gyártanak majd a 2023-ra felépülő zalai üzemben, amely elkészülte után kutatás-fejlesztéssel és teszteléssel is foglalkozik majd.

Az új korszak innovációs bölcsője Zalaegerszegen lesz. A 45 milliárd forintos beruházással épülő járműipari tesztpálya mellett jön létre egy nemzetközi szinten is jelentős újabb ipari-innovációs bázis. A ZalaZone Ipari Park Zrt. és a Rheinmetall Landsysteme GmbH közös vegyesvállalata, a Rheinmetall Hungary Zrt. Európa egyik legkomplexebb off-road tesztkörnyezetét is kialakítja.

– ismertette a miniszter.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter úgy vélekedett,

korábban »potyautasként« jellemeztek bennünket, most azonban már példaértékűnek tekintik a magyarországi haderőfejlesztési folyamatokat.

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról számolt be: a vegyesvállalat következő beruházásaként Várpalotán robbanóanyagokat, illetve nagy kaliberű lőszereket és aknavető gránátokat gyártó üzemeket építenek fel.

Európai szinten is kiemelkedő ez a beruházás, mert robbanóanyagokból hiányt szenved Európa. A nagy kaliberű lőszerek gyártásához csatlakozva pedig a nemrég az állam által megvásárolt Hirtenberger aknavetőgyár gránátgyártását is Várpalotára helyeznék át

– tette hozzá.

Armin Papperger, a Rheinmetall elnök-vezérigazgatója egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy olyan gyár épül Zalaegerszegen, amilyen még nincs Európában, ugyanis olyan technológiákat is alkalmaznak, amelyek a mesterséges intelligenciát is felhasználják. Ezzel a technológiával, digitális berendezésekkel a katonák védelme is nő. A mesterséges intelligencia a következő tíz évben beépül a harcászati rendszerekbe, a zalai fejlesztéshez sehol a világon nincs hasonló.

A Rheinmetall több mint 600 millió eurós befektetést tervez a következő években Magyarországon, a kutatás-fejlesztés területén és a fegyverzet- és lőszergyártást illetően pedig mindez Magyarországot Európában is vezetővé teszi.

– tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

A zalai üzemben 2023-tól gyártandó Lynx harcjármű egy példányát a helyszínen működés közben is bemutatták. Az akár tíz katona szállítására is alkalmas páncélozott jármű lövészpáncélos változata 30 mm-es gépágyúval, 7,62 mm-es géppuskával és különböző irányított rakétákkal szerelt, 1140 lóerős motorjával 70 kilométeres sebesség elérésére képes, teletankolva 500 kilométert tud megtenni.

Visszatérve a tegnapi bejelentésre és végigtekintve a Rheinmetall Defence kerekesjármű-fejlesztésein, joggal merül fel a kérdés, hogy milyen kerekes járműről lehet szó. A 8x8-as kerékképletű Boxertől, a kisebb, 4x4-es Armoured Multi Purpose Vehicle (AMPV)-ig több jármű jöhet szóba. Mivel a bejelentésen több alkalommal is elhangzott a mesterséges intelligencia kifejezés, sőt, az amerikai technológiai szint meghaladásának említése egy olyan autonóm eszközre utalhat, amelyet tudomásunk szerint egyetlen ország sem rendszeresített még.