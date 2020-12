A fülhallgató és az elektromos fogkefe a legkeresettebbek az ünnepi szezonban

Kis karácsony vagy nagy karácsony, Covid ide vagy oda: a karácsonyi vásár még a korlátozások és a gazdasági helyzet általános, nemzetközi szintű romlása ellenére is hatalmas őrületet és költekezést produkál. Ezen belül is a legnépszerűbb termékek között találhatók az elektronikai és szórakoztatóipari termékek. Utánajártunk, hogy konkrétan miket keresnek leginkább a magyar vásárlók.

A Hull a pelyhes című Arnold Schwarzenegger-filmvígjátékban az osztrák hölgy a filmbéli gyerekének akar kétségbeesetten egy „Turbo Man” játékbabát megvásárolni és talán a filmiparban nem is létezik olyan alkotás, amely jobban jellemezné a karácsonyi vásárlási őrületet. Ilyenkor szinte kétségbeesetten keressük szeretteinknek az ideális ajándékot és ennek az elektronikai termékek kedvenc célpontjai lehetnek.

Fekete péntek, mint a karácsony előfutára

Jelen sorok írásakor a karácsony vásár még áll, viszont a múlt hónapban lezajlott Black Friday remek indikációja, hogy mire lehet számítani karácsonykor, továbbá sokan már akkor beszerezték például a drágább elektronikai termékeket karácsonyra.

Ami az összvásárlást illeti, a november 20-án rendezett fekete pénteken az eMAG-on a magyar vásárlók 3,1 millió oldallátogatást, 6,9 milliárd forintos forgalmat generáltak. Több mint 152 ezer rendelést adtak fel, és több mint 293 ezer terméket vásároltak a magyar felhasználók, akik közül 26 ezren voltak új ügyfelek. Az egyedi ajánlatok közül két gépjárműre és

TIZENKETTŐ FÉLDISZNÓRA

is érkezett rendelés, de a belföldi szállások is népszerűek voltak.

Az elektronikai termékek között leggyorsabban, az indulást követő mindössze 39 másodperc alatt az akciós árú iPhone SE 2020-as modellje fogyott el, amelyből 140 darab állt rendelkezésre. Kétszáz darabos készlettel indult az AMD processzoros, 15,6 colos Lenovo notebook értékesítése, de így is 46 másodperc alatt fogyott el a teljes fekete pénteki készlet. A jelentősen leértékelt, 32 colos Star-Light lapostévéből pedig 50 másodperc alatt vették meg mind a 400 darabot a vásárlók.

Hatalmas sláger most a videojáték-konzol

Idén, karácsonykor kiemelt helyet foglalnak el videojáték-konzolok, hiszen novemberben megjelent a már nagyon várt PlayStation 5 és Xbox Series X: az új generációs masinák.

Ahogy arra számítani lehetett, az új Xbox konzolok: az Xbox Series X (az első az erősebb, Blu-ray meghajtós verzió) és az Xbox Series S (a gyengébb, meghajtó nélküli verzió) iránt is most már karácsony közeledtével hatalmas az érdeklődés, míg novemberben még az volt a jellemző, hogy a Series X-et akkor is szétkapkodták, a Series S-et pedig azért lehetett kapni a legtöbb szakáruházban. A karácsony viszont a konzolok eladása terén igazi katalizátor, magyarán: a vásárlók visznek, amit látnak, csak legyen játékkonzol karácsonyra.

Ez egyébként igazi a régebbi Xbox konzolokra is: az Xbox One, One S, és One X konzolok továbbra is nagyon keresettek a magyart Microsoft munkatársa szerint, viszont ezek már kifutott modellek, a redmondi cég már nem gyártja ezeket, így kifogytak már a készletek, nehéz régi Xboxra lelni.

Nincs PlayStation 5, így veszik a régebbi konzolokat is. (PlayStation 4 Pro - forrás: Sony)

A PS5 hiánya emeli a régi PS konzolok árát

Hasonló a helyzet a PlayStation 5-tel és a régi PlayStationökkel kapcsolatban is. A PlayStation 5 egyszerűen elfogyott a boltokból, sehol semlehet kapni, így a vásárlók a régi PlayStation konzolokhoz fordulnak – melyekből már jóval kevesebbet gyárt a Sony. Ez a helyzet egyben ismét felpumpálta a PS4 generáció árait: a jelenleg kapható alapmodell, a PlayStation Slim ára újonnan 105 000 forintnál kezdődik – és ebben nincs benne semmilyen hozzáadott játék, csak maga a gép. Az olyan kiadások, amelyek pluszban egy vagy több játékot is tartalmaznak, már 115-125 000 forint körüli áron futnak.

Összehasonlításképpen: 2013-ban, amikor a PlayStation 4 startolt (akkor még a „Fat” kiadása), akkor került 115 000 forintba egy alapkonzol és 125 000 forintba egy olyan kiadás, amely mellé Killzone: Shadow Fall játékot is csomagoltak. Azóta már 70 000 forint körüli áron is árultak újonnan PlayStation Slimet, viszont most a hatalmas kereslet miatt gyakorlatilag a PS4 visszakúszott az eredeti, legelső árra.

Decembertől tarol az elektromos fogkefe is

A Vatera saját felhasználóinak megkérdező kutatásából az derült ki, hogy bár gyakorlatilag mindenki rendelt már interneten az ajándékvásárlás kapcsán a legtöbb felhasználót az aggasztja a legjobban, hogy esetleg nem érkezik meg időben a rendelés, vagy nem olyan lesz a termék, mint amilyennek az adatlapon látta. Az online piactéren szintén keresettek a szórakoztatóelektronikai és háztartási berendezések: ez a második és harmadik leginkább keresett terméktípus a könyvek után.

A legtöbben egyébként

valamilyen online áruházból fogják megrendelni az ajándékot,

a második legnépszerűbb internetes beszerzési platform az online piactér, az apróhirdetési oldalak és fórumok csak a harmadik és negyedik legnépszerűbbek.

Arról, hogy a szezon zárása előtt milyen termékek fogytak a legjobban, érdekes dolgok derültek ki. Az eMag decemberi forgalma lapzártáig:

Fotó: Apple Apple AirPods2

Apple AirPods2 vezeték nélküli fülhallgató Mappy Toys Tevékenységi központ A+ EL1 4 az 1-ben Gamer készlet Xiaomi Mi Band 4 Aktivitásmérő Denver TAQ-70332 Tablet Xiaomi Haylou LS05 Solar okosóra A+ HL1 4 az 1-ben Gamer készlet Oral-B Oral-B D12.013 3DW Vitality White & Clean elektromos fogkefe Razer DeathAdder Essential Gaming egér, Fekete Heinner HGS-1100PP Függőleges vasaló

Az Extreme Digitalnál december első heteiben a következőképpen alakult a kereslet:

Oral-B Pro 400 D16.513 elektromos fogkefe Oral-B D12W Vitality 3DWhite elektromos fogkefe Honor Choice TWS Earbuds Bluetooth fülhallgató Honor Band 5 aktivitásmérő Philips GC363/30 Steam&Go Plus kézi gőzölő Xiaomi Mi Wi-Fi 360° biztonsági kamera WD Elements 2,5" 1TB USB3.0 külső merevlemez TP-LINK TL-WA850RE N300 300Mbps vezeték nélküli hatótávnövelő Xiaomi Mi Band 4 aktivitásmérő Samsung Galaxy Fit2 aktivitásmérő okosóra

Az elektronikus eszközök mezőnyéből az ajándékozási motívum egyértelműen az életmódspecifikus eszközöket emeli ki: ezek a fülhallgatók, aktivitásmérők, és elektromos fogkefék. Ha ilyet talál a fenyő alatt, azért még, kérjük, lepődjön meg.

(Borítókép: Ute Grabowsky / Getty Images Hungary)