Csúcs PC-s játékokkal játszottunk böngészőablakban

Magyarországon és más országokban is múlt héten jelent meg a Google Stadia videojáték streaming szolgáltatás – pontosan a Cyberpunk 2077 boltokba kerülése előtt egy nappal. Erről egy hírben is írtunk, viszont a Stadia tesztjével megvártuk a CD Projekt Red hackeres akció-szerepjátékát, hogy kipróbáljuk: milyen az, amikor 2020 legdurvább hardverigényű címével csupán egy böngészőben és egyszerű, olcsó androidos okostelefonon is játszhatunk. Megnéztünk persze jó pár más játékot is.

Izzó Chrome

Ha már Cyberpunk 2077, akkor muszáj William Gibson '82-es sci-fi klasszikusára, az Izzó krómra (Burning Chrome-ra) utalni, hiszen a játékhoz PC-n konkrétan Chrome böngészőre van szükség, amely szinte „izzik”, amikor a csúcsjátékok elindulnak... A megjelenített játékok szépségét nézzük, akkor valóban „izzik”, viszont nem „izzad”, tehát a böngésző ablaka nem lassítja le túlzott mértékben a Windowst – egy rosszul optimalizált weboldal sokkal nagyobb megterhelést okoz, mint ahogy a Cyberpunk 2077, vagy bármelyik csúcsjáték, amivel Stadián játszunk.

Mivel a játékok konkrétan távoli szervereken futnak, így teljesen irreleváns, hogy mondjuk a CD Projekt Red csúcsjátéka, vagy a Hello Neighbor indie játékot futtatjuk, mindkettő olyan 10-15%-kos processzormegterhelést mutat a Windows feladatkezelő, ami egészen elhanyagolható.

Cyberpunk 2077 Stadián: szépség vagy szörnyeteg?

Ha már a Cyberpunk 2077-nél tartunk, azért meg kell jegyezni, hogy még játékstreaming terén nem a Stadia az a megoldás, amivel a legszebb grafikát érhetjük el. A nagy rivális szolgáltató, a Geforce Now ugyanis sugárkövetést is kínál a szervereiben használt 24 GB-os Tesla videokártyáin, ami manapság az Nvidia 2000-es és 3000-es videokártyák mellett az új generációs konzolok nagy újdonsága is.

Mivel a Stadia AMD alapú technológiát használ, azon pedig nincs hardveres ray tracing, így ez a grafikai csoda sajnos kimarad az olyan új játékok repertoárjából, mint a szóban forgó Cyberpunk 2077, vagy a Watch Dogs Legions, Fortnite, Shadow of Tomb Raider, stb. Az AMD állítólag már dolgozik a saját ray tracing megoldásán – hogy ez egy szoftveres emuláció lesz, vagy hardveres megoldás, azt még nem tudni.

Ami a tényleges tesztet illeti, PC-n, egy FHD-s és egy 4K-s tévén, laptopon, monitoron, és Androidon is kipróbáltam jó pár játékot. Egyedül 4K-s tévén pixeseledett, „kockásodott” el a Cyberpunk 2077: az otthon használt 250 MB/s-es internetem itt már „nem bírta a gyűrődést”, szóval azért a 4K felbontáshoz komolyabb internetre van szükség. Az FHD-s tévén hibátlanul pörgött az összes többi játék, nagyon ritkán fordult elő, hogy kicsit belaggolt, vagy szemcsés, pixeles, homályos lett a kép.

Nem egy PC-s játékplatform

Szóval ray tracing nincs, de mégis általában véve mennyire szépek a játékok Stadián? Egyrészről játékfüggő: az általam kipróbált címek egy része átlagos, vagy az átlagnál szebb grafikájú (de azért ritkán kiemelkedő). Ami a Cyberpunk 2077-et illeti, az vizuálisan korrekt: szebb mint konzolon (főleg, ha a PS4/Xbox One megjelenítést nézzük), viszont egy erős PC minőségét nem szabad várni tőle. Fontos megjegyezni, hogy PC-s beállítások egyik esetben sincsenek, csak azokat a grafikai kapcsolókat kapjuk meg, amelyeket konzolon is.

Ez nemcsak a CD Projekt Red játékára, hanem az összes Stadián megjelent alkotásra igaz: nem tudunk felbontást, vagy egyéb, PC-s grafikai finomságokat ide-oda kapcsolgatni, ezt a Stadia megteszi helyettünk. Ez furcsa lehet PC-s szemmel nézve, ráadásul Nvidia Geforce Now-nál (ahol a meglévő gaming platformokba, webáruházakba: Steam, Epic Games, GOG „lép be” a streaming alkalmazás) mindent kapcsolgathatunk, állíthatunk kedvünkre, így ott – az említett 24 Gb-os Nvidia Teslán – mindent kimaxolhatunk. Így tehát nem meglepő, hogy Nvidia Geforce Now-n szebbek a játékok, viszont kicsit macerásabb elindítani ezeket, a Stadia esetében pedig az átlagosabb grafika a jellemző, ám rém egyszerű a start: rábökünk a play gombra és már bent is vagyunk a játékban.

Drágaságaim

A Stadia alapvetően egy ingyenes szolgáltatás, de az alap tagságért mindössze két játékot kapunk: a Destiny 2 alapverzióját és a Super Bomberman R Online-t. A Pro tagság havidíja 2990 forint, ezért cserébe az alapból maximum 1080 p/60 fps minőségű közvetítés helyett Próval a 4K/60 fps-t HDR-t és 33 játékot kapunk ingyen – köztük olyan címeket, mint a Hitman 2, a PUBG vagy a Sniper Elite 4. A Pro kínálatát nem találtam lenyűgözőnek, mert bár tényleg jó játékokról beszélünk, de más szolgáltatásokban már ingyen el tudom érni ezeket (Epic Games, PlayStation Now, Xbox Game Pass stb.)

A Pro szolgáltatás mellett az áruház többi címe pénzbe kerül, méghozzá nem is kevésbe: vagy ugyanannyiba, mint a konzoljátékok, vagy még többe is. Ez persze valahol érthető, a gond csak az, hogy ha a Stadia netán egyszer bukik (nem az első eset, hogy egy Google termék megbukott, igen, éppen rád nézek Google Plus elmúlt közösségi platform), akkor búcsút mondhatunk a drágán megvásárolt játékainknak is. Meggondolandó tehát, hogy a platformhoz kötött játékokra mennyit költünk: három játék után már akár 65 000 forinttal is könnyebbek lehetünk és abban a Pro szolgáltatás havidíja még nincs is benne.

Stadia jövőnéző

Gyorsan meg kell jegyeznünk, hogy bár sokan biztos csak most hallottak játékstreaming szolgáltatásról, tíz évvel ezelőtt már létezett egy hasonló: az OnLive nagyjából ugyanolyan módon működött, mint a Stadia, csak éppen az nem működött túl jól és bizony 2015-re be is csődöltek, az alkotói nagy szerencséje az volt, hogy a Sony felvásárolta a technológiát és a saját PlayStation Now-jához használta.

Emiatt is kicsit „kétesélyes”, hogy a Stadia (illetve a többi játékstreaming szolgáltatás) talpon marad-e. Persze, a szélessávú internet az elmúlt tíz évben rengeteget fejlődött, de még most sincs olyan szinten a képminőség, illetve az irányítás fáziskésése, amit a profi konzoloktól, vagy egy erős PC-ktől elvárhatunk.

Biztató viszont, hogy okostelefonokon, vagy tableteken szintén működik a Stadia és általában a többi streaming platform is, amelyek így talán jobban megvethetik a lábukat. Az viszont biztos, hogy a hagyományos gaminget a közeljövőben nem fogja a streaming kiszorítani.