Felháborodást okoztak a Google fedetlen fenekű pizsamareklámjai

Az IVRose Google hirdetésrendszerben megjelenő női pizsamareklámok meghökkenést, felháborodást is okoztak sokaknál (Forrás: IVRose)

A múlt héten kezdtek megjelenni a weboldalakon a több kiskereskedő által népszerűsített „egyszerű, funkcionális gombos, felnőttpizsama” hirdetések. A reklám nem csekély zavart és felháborodást keltett, sokan megkérdőjelezték, hogy éppen őket kellett becélozni ilyen termékekkel.

Egy hirdetésszakértő szerint a hirdetéseket úgy készítették el, hogy egyben a fogyasztókkal kapcsolatos adatok gyűjtését segítsék.

A hirdetésekre először azután figyeltek fel, miután többen arról számoltak be, hogy az IVRose márkát használó ilyen termékek reklámjait látták, miközben egy cikket olvastak az Elle.com-on.

Az IVRose Facebook-oldalát a Shanghai Lishang Information Technology Co Ltd. nevű kínai cég kezeli. A cég elérhetőségei megegyeznek egy másik, divattal foglalkozó weboldal, a ChicMe adataival, amelynek neve szinte azonos hirdetésben szerepel. A cég webhelye az Alkmand Estate Ltd tulajdonában van, amely számos ruházati weboldalt üzemeltet, amelyek mindegyikén ugyanazok vagy nagyon hasonló pizsamahirdetések futnak.

Provokátorok

Mat Morrison, a Digital Whisky marketingügynökség tervezési igazgatója a BBC-nek elmondta, hogy a kínai hirdetők már korábban is „provokatív képeket” használtak fel a figyelem felkeltésére.

Az ilyen stílusú hirdetések az alacsony kategóriájú cégekre jellemzőek.

– állítja Morrison.

Az ilyen típusú reklám felhasználásának egyik valószínű oka az lehet, hogy a hirdetés sok emberhez eljut, tehát a „célparaméterek” (vagyis hogy kiket poróbálnak az adott reklámmal becélozni) sokkal szélesebb közönségnek szólnak, mint általában. Egy adott szűk réteg helyett egy adott nem vagy korosztály elérése lehetett a cél.

Morrison véleménye szerint azonban a szexi hirdetés

végcélja nem csak az lehet, hogy a fogyasztók megvásárolják a szóban forgó terméket.

Szerinte, ha egy felhasználó rákattint a hirdetésre, akkor valószínűleg a közeljövőben más hasonló termékekkel is megcélozhatják.

Egy olyan csábító reklámot hoztak létre, amely még épp hogy belefér a kiadók megfelelőségi szabályaiba, de elég erotikus a férfiközönség érdeklődésének felkeltésére.

– hangsúlyozta Morrison.

Burkolt reklám a reklámon belül

A marketingigazgató szerint, amikor valaki rákattint a hirdetésre, a reklámhálózat

egy új, rejtett sütit helyez el az eszközén,

amely lehetővé teszi, hogy azonosítsa, amikor legközelebb felmegy az internetre. Morrison szerint: