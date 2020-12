Az egyik legnagyobb, még 2020-ban meghirdetett filmes projekt Tom Cruise és Doug Liman 200 millió dolláros űrfilmje, amely az első hollywoodi produkció lesz az űrben. Így Cruise lenne az első olyan színész, aki a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) utazik egy film forgatása miatt – hacsak Oroszország le nem hagyja Hollywoodot. Ahogy arról a Sky News is beszámolt arról a múlt hónapban, az orosz Első Csatorna (Первый канал) a Roscosmos orosz űrügynökséggel közös produkcióban készíti a „Kihívás” munkacímű sci-fi filmet, melynek forgatása során egy színésznőt küldenek majd az űrbe, szintén a Nemzetközi Űrállomásra, még 2021 októberében.

A Roscosmos által közzétett casting közlemény szerint a produkció „egy igazi női szuperhőst keres a csillagokhoz... aki egyben nagy nemzetközi sztárrá is válik”. A nyilvános castingfelhívásra bárki jelentkezhet. A pályázóknak nem kell profi színészeknek lenniük, viszont a 25 és 40 év közötti korhatár kötelező és fizikailag alkalmasnak kell lenni a szerepre. Az is megkötés, hogy csak orosz állampolgárok jelentkezhetnek. További követelmények még:

A színésznőnek 50–70 kg súlyúnak kell lennie, és a mellbősége legfeljebb 112 cm lehet. Ezenkívül képesnek kell lennie arra, hogy 1 km-t három és fél perc alatt lefusson, 800 m-t le kell tudni úsznia gyorsúszásban 20 perc alatt, és egy háromméteres ugródeszkáról kell „lenyűgöző technikával” leugrania a mély vízbe.

Űrből a moziba

Ami Tom Cruise-t illeti: még az idén, májusban jelent meg a hír, hogy a Mission Impossible filmek sztárja a NASA és Elon Musk SpaceX repülőgépgyártó cégével együttműködve dolgozik egy új filmes projekten, amelynek hála a színész a világűrbe repül és a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén fog forgatni.

A filmet Doug Liman rendezi majd, akivel Cruise már A holnap határa című sci-fi alkotásnál együtt dolgozott. A forgatókönyvet most írják és állítólag látványos akciójelenetekre is számíthatunk a Nemzetközi Űrállomáson.

A Variety júliusban arról számolt be, hogy „legalább két nagy streaming platform is hiába pályázott volna a a projektre”, mivel Cruise határozottan közölte, hogy az űrfilmet a mozikba viszik majd. Mielőtt Cruise az űrbe indul, még be kell fejeznie a következő két „Mission Impossible” film gyártását is. A színésztől még a „Top Gun: Maverick” című alkotást is várhatjuk 2021-ben – ennek már az idén mozikba kellett volna kerülnie, de a járvány miatt az idén lemaradtunk róla.

