Hackerek plasztikai sebészeti képek kiszivárogtatásával fenyegetőznek az Egyesült Királyságban

A Hospital Group szóvivője megerősítette a ransomware támadást, és azt is hozzátette, hogy már tájékoztatta az információs biztost a jogsértésről.

900 gigabájtnyi képet loptak el

A REvil néven elhíresült hackercsoport a darknet weboldalán azt állítja, hogy „a páciensekről készült és ellopott intim képek nem igazán nyújtanak kellemes látványt”. A hackerek azt is megjegyezték, hogy hatalmas mennyiségű képanyagról: több mint 900 gigabájtnyi adatról van szó.

A Transform Hospital Group néven is ismert kórházlánc saját állítása szerint az Egyesült Királyság vezető fogyókúrás és kozmetikai sebészeti csoportja. Tizenegy klinikájuk van, amely többek között

bariatrikus fogyókúrára, mellnagyobbításra, mellbimbó-korrekcióra és orrkiigazításra szakosodott.

A céget korábban különféle brit sztárok és hírességek is reklámozták, de egy ideje már ezzel felhagytak. Például Aisleyne Horgan-Wallace, a brit Big Brother egykori versenyzője a Zoo magazinnak mesélt a The Hospital Groupnál történt mellnagyobbító műtétjéről még 2009-ben. Rajta kívül Kerry Katona, az Atomic Kitten volt énekesnője, Tina Malone, a Szégyentelenek színésznője és Joey Essex, a The Only Way is Essex tévésorozat sztárja is olyan páciens volt, aki később népszerűsítette a klinikát.

Szenzitív adatokat törtek fel

A kórházcsoport hivatalos közleményében ezt olvashatjuk:

Megerősítjük, hogy az informatikai rendszereink adatbiztonsága megsérült. Betegeink bankkártyáinak adataihoz ugyan nem jutottak hozzá, viszont egyéb személyes adataik megsérülhettek.

A cég közölte, hogy minden ügyfelének e-mailt küldött a kibertámadásról, és kapcsolatba lépnek majd olyan személyekkel, akiknek esetleg több szenzitív személyes adata is a hackerek kezébe kerülhetett. Nagyon sok kép esetében egyébként nem látható a betegek arca a műtét előtti és a műtét utáni felvételeken.

Egy Simon Hails nevű volt páciens, aki mellkasi csökkentő műtéten esett át a Hospital Groupnál, a BBC-nek elmondta, aggódik amiatt, hogy a képei és az adatai a hackerek kezébe kerülhettek. Azt is hozzátette, hogy a cég nem szólt neki arról, hogy a kiberbűnözők váltságdíjat kérnek.

Kaptam egy rövid e-mailt a Hospital Grouptól, amelyben tájékoztattak, hogy „adatbiztonsági incidens történt”, de nem részletezték, hogy mit törtek fel

– nyilatkozott a BBC-nek.

Nyilvánvalóan aggódom, mert a legutolsó dolog, amire vágyom, hogy fotókat osszanak meg rólam a nyilvánosságnak, amint éppen „szanaszét fröccsenek”. Megpróbáltam a műtétemet titokban tartani, és még néhány barátom és kollégám sem tud róla, így a bizalmas adatok megsértése számomra fontos információ.

A zsarolóvírus a számítógépes támadások közül a legnagyobb bevételi forrás a kiberbűnözők számára. Ez általában azt jelenti, hogy a hackerek hozzáférést kapnak egy számítógépes hálózathoz, és vagy titkosítják a fájlokat, vagy elzárják a felhasználókat a rendszereiktől, amíg a váltságdíjat meg nem fizetik.

Csak 2020-ban 25 milliárd dollár bevétel

Újabban viszont a ransomware-t használó hackerek másolatot készítenek az adatokról, és azzal fenyegetőznek, hogy kiadják őket. A bűnüldöző szervek általában lebeszélik az áldozatokat, hogy kifizessék a váltságdíjat, mert ezzel még inkább felbátorítják a többi hackert, hogy ilyen módszereket alkalmazzanak. Az Emsisoft kiberbiztonsági vállalat becslése szerint a kibernetikai bűnözés eme egyre riasztóbb számokat öltő formája a bűnözőknek 25 milliárd dollárt (nagyjából 7500 milliárd forintot) hozott 2020-ban.

A REvil, más néven Sodinokibi az egyik legeredményesebb ransomware csoport. Jelentős áldozatai közé tartozik a Travelex pénzváltó és a brit szórakoztatóiparból ismert Grubman Shire Meiselas & Sacks ügyvédi iroda.

A Hospital Group szerint a műtéti igények 25 százalékkal nőttek 2019 óta – erről Tony Veverka, a cég vezérigazgatója az ITV News Tonight című műsorának nyilatkozott még szeptemberben. Hozzátette, hogy szerinte ezt a Covid–19-es egészségügyi problémák miatti aggodalmak is elősegítették, mivel az emberek most sokkal inkább koncentrálnak arra, hogy a fogyás módját megtalálják.