Kína játékipara egyik ifjú titánját búcsúztatja

Olyan tehetséges és ifjú technológiai titánt veszített el Kína, aki jelentőségében és kreativitásában is Steve Jobshoz mérhető például a mobiljátékipar, illetve a filmes produkciók terén. De ki is volt igazából a megmérgezett Lin Qi?

Nem akárkit veszített el a Kína karácsony napján: a 39 éves Lin Qi nemcsak a Netflix producere volt, hanem az egyik ifjú titánja a rendkívül jövedelmező kínai játékpiacnak, személyes vagyona egymilliárd dollárra rúgott. A rendkívül tehetséges és sokrétű fiatalembernek ugyanis filmes produceri teendői mellett volt egy jelentős videójátékos cége: a Yoozoo feje is volt, sőt, szabadidejében még a költészetnek is hódolt.

Az általa alapított cég érzelmes nyilatkozattal búcsúzott tőle a hivatalos Weibo típusú mikroblogján.

Együtt leszünk, továbbra is kedvesek leszünk mindenkihez, továbbra is hiszünk a jóban és folytatjuk a harcot minden rossz ellen.

– olvasható a kínai blogoldalon.

Fotó: Yoozoo Lin Qi

A bejegyzés több ezer hozzászólást kapott, és több mint 290 milliószor tekintették meg. A hozzászólások között sok kalligráfia szerepelt, mivel Lin úr lelkes kalligráfus volt, illetve szabadidejében versmondó is.

Mi az a Yoozoo, és miért jelentős cég?

Lin Qi még 2009-ben, az okostelefonok korai időszakában alapította a Yoozoot, és egy olyan időszakban vezette sikeresen cégét, amikor a játékipar jelentős fejlődésen és változáson ment keresztül a mobiljátékok terén.

A Yoozoo az elmúlt időszakban a Game of Thrones Winter is Coming című free-to-play stratégiai játékot adta ki, amely böngészőn és Steamen egyaránt megjelent, és igen jelentős közönségsikert aratott. Azt, hogy a franchise-t megkaphatta az HBO-tól, Lin Qi produceri kapcsolatainak is köszönheti, továbbá annak, hogy jóban volt a Trónok harca rendezőivel: David Benioffal és D. B. Weissszel, akivel halála előtt a Netflix egy készülő sci-fi thrillerének, A Háromtest-problémának társproducere is volt.

A Háromtest-probléma egyébként egy Kínában rendkívül sikeres sci-fi novellasorozat, amelynek szintén a Yoozoo birtokolja a licencjogait. A könyv Liu Cixin író Emlékezés a föld múltjára című trilógiájának első része, és kritikai elismerést kapott, Barack Obama volt amerikai elnök és Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője is rajongói közé tartoznak. Lin Qi egyébként az adaptáció terén is rendkívül ambiciózus volt: a Háromtest-problémából először egy hatrészes, nagy költségvetésű mozifilmes sorozatot akart készíteni, ebből azonban nem lett semmi, így végül megállapodtak a Netflixszel egy tévésorozat elkészítésében.

Ami pedig a Yoozoo további videójátékos és mobiljátékos projektjeit illeti: a Trónok harca játékán kívül a cég a Supercell nagy sikerű Brawl Stars játékának és a kínai Tencent Holdingsnak a társkiadója is. (A Tencent a világ egyik legnagyobb videójáték-kiadója.)

Mi történhetett egyáltalán?

Mi okozhatta egy ennyire közkedvelt és jelentős befolyású fiatalember halálát? Egyelőre elég kevés részlet és konkrétum ismert, csak annyit tudni, hogy a rendőrség nyilatkozatai alapján feltételezik, hogy Lin Qit megmérgezték.

A Yoozoo első körben saját nyilatkozatot adott ki arról, hogy Lin úr rosszul érezte magát, de állapota stabil. Az események viszont pénteken drámai fordulatot vettek, amikor a cég bejelentette, hogy alapítója meghalt.

Helyi médiaértesülések szerint rövidesen őrizetbe vettek egy Xu Yao nevű illetőt, aki a Yoozoo filmgyártási részlegét vezeti, és azzal gyanúsítják, hogy ő mérgezte meg Lin Qit. Az indítéka rendőrségi források szerint az lehetett, hogy az előző napon komoly munkahelyi vitája volt, többek között amiatt is, hogy az Lin Qi jelentősen csökkentette Xu Yao fizetését, ezáltal próbálván rávenni, hogy saját maga mondjon fel. (Hogy miért nem rúgta ki egész egyszerűen, az nem világos.) Xu Yao ezért állítólag bosszúból mérgezhette meg Lin Qit. A helyi sajtó szerint a Magyarországon is kapható, speciális „pu erh” teába (illetve annak fermentált változatába) csempészhette bele a mérget Xu Yao.