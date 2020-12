Xbox Series X – a jelenlegi legerősebb konzol

Villámgyors indulás, új generációs grafika, sugárkövetés, 4K/60 fps alapból, és esetkénként akár 120 fps is, mindez megspékelve a Game Pass rendszerrel – az új hosszúkás kocka alakú Microsoft konzol már a generáció elején is sokat kínál. A konzolt egy egyedi tervezésű processzor hajtja a Zen 2 és a következő generációs RDNA architektúrával, amelyet a Microsoft fejlesztett ki az AMD-vel együttműködve.

Bár a generáció elején az új konzol még annyira nem mutatta meg, mire képes, de amikor végre megérkeznek az „első fecskék”, akkor pazar látványra és játékmenetre számíthatunk. Ráadásul akár exkluzív Xbox/PC címek is várhatnak ránk, hiszen a Microsoft felvásárolta a Bethesdát, de a The Medium című, technikailag várhatóan nagyon erős és izgalmas horror, illetve a szintén csak a Microsoft konzoljain megjelenő STALKER 2 is alaposan felboríthatja azt az eddig megszokott sémát, hogy az igazán ütős exkluzív címek csak a Sony PlayStationnél vannak.

Fotó: Trenka Attila / Index

PlayStation 5 – az ötödik sebesség

A Sony PlayStation 5 egyedi dizájnt, az Xbox Series X-hez hasonlóan erős paramétereket, és főleg: a várva várt exkluzív címeket kínálja. A két Spider-Man játék sugárkövetéssel igazán lenyűgöző élmény, a Demon's Souls pedig, bár nem aknázza ki kellőképpen az új konzol képességeit, de még így is egy hihetetlenül hangulatos és látványos, exkluzív japán szerepjáték.

Ami pedig az i-re felteszi a pontot, az a haptikus rezgést használó DualSense kontroller, amely tökéletesen visszaadja azt az érzést, hogy milyen fegyvert használunk éppen, vagy autónk milyen felületen gurul. Mivel még csak a generáció elején járunk, olyan sok játék még nem használja a PlayStation 5 brutális erejét, tehát még várni kell az igazi nextgen címekre, de ez annyira nem is tragédia, lévén a PS5-öt jelenleg még nem lehet kapni – várni kell a következő szállítmányra.

Atmos AO Air – egy profi maszk a szmog és a vírus ellen

Napjainkban a koronavírus kapcsán hallunk egyre többet a különféle arcmaszkok viseletéről, elfeledkezve arról, hogy egyébként létezik egy mindenki számára még égetőbb probléma: a szmog, ami minden városit érint. Leginkább számukra fejlesztették ki azokat a profi – már-már sisakszerű – arcmaszkokat, amelyek a beépített, gépi ventilátorok segítségével fújják a megszűrt levegőt a felhasználó arcába. Az egyik ilyen készülék az Atmos nevű cég AO Air elnevezésű készüléke. A maszk belső részébe pumpált, tisztított oxigén mennyiségét, illetve a ventilátor rotációját egy okostelefonos applikációval lehet szabályozni, amely egyébként a levegő állapotát, tisztasági fokát is méri. „Olyan, mint amikor a fogorvosnál vagy” – kommentálta a BBC újságírónője, aki ki is próbálta a készület, melyet egyelőre csak az Egyesült Államokban lehet előrendelni, ott 70 dollárba (körülbelül 22 ezer forintba) kerül.

Olive Smart Ear – hallásjavító és „kémkütyü” egyben

Az Olive Smart Ear egy vékony, egyfülű hangerősítő, amelyet eredetileg enyhe vagy közepes halláskárosodásban szenvedőknek terveztek, de végső soron más célból (például beszélgetések, távoli zajok kihallgatására is) remekül használható. Az idei Las Vegas-i CES-en az év elején bemutatott készüléket a CES 2020 „Legjobb viselhető eszköz” díját kapta.

Az Olive szerint ezt az „intelligens fülest” úgy tervezték, hogy javítsa a hallást a beszélgetések és a tévénézés során, „miközben az mesterséges intelligencia segítségével a hallási tartományban lévő hangok 99,8% -át torzítás nélkül rögzíti”. A cél az volt, hogy javítsa a környező hangokat azok számára, akiknek halláskárosodása enyhe vagy közepesen súlyos (50 dB-nél kisebb), de „még érzelmileg sem állnak készen a hallókészülékekre, illetve az orvos sem javasolná azt”. Az Olive Smart Eart sajnos Magyarországon nem forgalmazzák, az Amazonon 199 dollárba kerül.

Walkcar

A japán Coco Motors cég kis méretű, elektromos meghajtású gördeszkája az idei nyár nagy slágere volt. A mikromobilitási eszközben, a Walkcar nevű kütyüben egy kisebb villanymotor állítja elő a mozgási energiát, a legnagyobb sebessége így 16 km/óra. Egyfajta görkorcsolyát és gördeszkát is kínál egyben a termék, amelyet ugyanakkor nem „saját erőből” kell hajtani, hanem egy villanymotor teszi ezt meg helyettünk. A belvárosi közlekedésre alkalmas kütyü elfér egy táskában. Kormányozni úgy tudjuk, hogy jobbra vagy balra hajlunk el a testünkkel, a gyorsítás vagy fékezés esetében pedig előre vagy hátra kell hajolnunk.

Folyamatosan, „Sport módban”, feltöltés nélkül 5 km-t képes megtenni a Walkcar, amíg a 68 Wh aksija le nem merül – „Eco módban” ez 7 kilométerre módosul. Arra azért nem szabad számítani, hogy Flash módjára száguldhatunk végig az utcákon az eszközzel, lévén a Sport mód is csak 16 km/órás sebességet biztosít, az Eco mód pedig még lassabb: 10 km/óra.

A Walkcart egyelőre csak Japánban lehet kapni 198 000 jenért, ami nagyjából félmillió forintnak felel meg, tehát nem olcsó. Hogy mikor fogják forgalmazni a Walkcart a világ többi táján, arról egyelőre nincs információ.