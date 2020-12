Karikó Katalin: A vakcina reményt ad, hogy az élet visszatér a rendes kerékvágásba

Karikó Katalin, a BioNTech cég alelnöke kapta meg először a Közmédia Év Embere Díjat. A biokémikus szabadalma alapján fejlesztették ki a koronavírus okozta Covid–19-betegség elleni oltások egyikét.

Saját magam mindig tudtam, hogy amit csinálok, az fontos, de semmilyen kitüntetésre nem vártam, nem a díjakért dolgozom

– mondta a Kossuth Rádió csütörtöki adásában. A kutató azért is örül a közmédia elismerésének, mert így a többi kutatónak is több figyelem juthat, és a jövőben jobban elismerhetik a munkájukat és a rangjukat a társadalomban, de a fiatalok érdeklődését is felkeltheti a tudományos pálya iránt.

Sokan a Nobel-díj várományosaként emlegetik a kutatót. Ő azonban azt nyilatkozta, hogy nem gondol ilyenekre, nem számít semmire.

A legnagyobb öröm az volt számára a vakcinával kapcsolatban is, hogy az embereknek reményt adott, hogy az életük visszatérjen a normális kerékvágásba – hangsúlyozta, hozzátéve: nagyon jólesett neki, amikor a Pennsylvaniai Egyetemen az oltásra váró orvosok és nővérek megtapsolták őket.

Azt hiszem, el is sírtam magam

− idézte fel a kutató, aki december 18-án kapta meg az első oltást. Mint mondta, a második oltást január elején kapja meg, de a statisztika szerint már az első is 88 százalékos védettséget ad. A műsorvezető kérdésére azt válaszolta, hogy már az oltás helye sem fáj, és semmilyen mellékhatást nem tapasztalt.

Karikó Katalin rengeteg megkeresést kap, mint mondta, igyekszik mindennek megfelelni. Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált neki.

Örült, hogy ilyen eredményeket értünk el, és ezáltal megoldódik ez a nagy probléma, és vége lesz a járványnak

− mondta a biokémikus, és arról is beszélt, hogy a miniszterelnök a véleményét is kikérte a vakcinákról, hogyan működnek, mennyiben különbözik az új vakcina a régiektől.

Jövő évre a kutató azt kívánja, hogy vírusmentes év legyen, az emberek újra visszatérhessenek a családjukhoz és félelem nélkül gyűlhessenek össze, az olimpiát meg lehessen tartani, színházba, koncertekre lehessen járni. Hozzátette: