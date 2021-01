Élőben közvetítik a telefonbetyárok a rendőri akciót

A telefonbetyárkodás egyik legkegyetlenebb vállfaja a „swatting”, amikor „poénból” hamis riasztásssal hívnak ki rendőröket ártatlan emberekhez. Ezt most már kamerán, élőben, pénzért is streamelik a kiberbűnözők.

Az egyesek szerint poénnak tekinthető telefonbetyárkodás egyedi típusát hívják a különleges amerikai rendőri kommandós csapat: a SWAT rövidítéséből angolul „swattingnek”. Ez általában úgy zajlik, hogy az elkövető felhívja a rendőrséget, hogy egy adott címen súlyos bűncselekmény történt (például megöltek valakit), vagy túszként fogva tartanak valakit. A rendőrség (legtöbbször a SWAT kommandósok) kötelességszerűen kijön, aztán (miután jó nagy ijedtséget okoztak mindenkinek) azzal szembesül, hogy feleslegesen léptek akcióba,

a swattelő pedig egy jót röhög az egészen.

Az ilyen ügyek gyakran kötődnek videójátékokhoz, mint például az a 2017-as, tragédiával zárult eset, amikor egy Tyler Barriss nevű Call of Duty-játékos két másik CoD-gamer vitája és egyikük „bosszúja” miatt rossz címre hívta a SWAT-eseket. Barris már korábban is csinált ilyesmit, sőt híres név is volt a „szakmában”. Barris végül rossz címet adott meg, és a rendőrök egy olyan emberhez mentek ki, akinek az egészhez semmi köze sem volt. A 28 éves Andrew Finch akkor gyanútlanul az ajtóhoz ment és a rendőrök szitává lőtték, a helyszínen meghalt.

Barrist emiatt végül 2019-ben 15 hónap börtönbüntetésre ítélték, de még így sem volt kellően elrettentő az ügy, hiszen a swatting-ügyeknek azóta sincs vége, sőt, további „szintre” fokozták azokat.

Már élőben megy

A hackerek egy ideje már élőben közvetítik az ártatlan háztartások elleni rendőrségi razziákat, oly módon, hogy eltérítik áldozataik intelligens otthoni eszközeit, és így intéznek hamis segélyhívást a hatóságokhoz. Erről az FBI figyelmeztette a lakosságot, hozzátéve, hogy az okoseszközökhöz úgy szerezték meg az áldozatok jelszavait, hogy más, feltört szolgáltatásokét használták fel újra. A jelszavakat gyakran illegális piacokon vásárolták meg. Az elkövetők minden esetben először leellenőrizték, hogy az ellopott jelszavakat újra lehet-e használni a felhasználni otthoni eszközein is, aztán adandó alkalommal lecsaptak az áldozatokra. Egy ilyen tipikus eszköz például az intelligens csengő, amely lehetővé teszi a hackerek számára, hogy hálózati jelszavakat lopjanak ezen keresztül, és hozzáférjenek más, ugyanazt a wi-fit használó smart eszközökhöz is.

Az ilyen termékek beállításához használt alkalmazások és webhelyek gyakran tárolják a felhasználó nevét és címét a fiókbeállításaikban, hogy helyspecifikus szolgáltatásokat kínáljanak nekik.

Akár pénzt is kérnek a „műsorért”

Az FBI-közlemény szerint a „vicces” kedvű hackerek először felhívják a rendőrséget, hogy a kamu bűncselekményt bejelentsék, aztán, amikor kiér a SWAT a helyszínre, akkor kamerán figyeli a csapatot és hangszórókon keresztül kapcsolatba is lép velük. Végül – bizonyos esetekben – az elkövető az online közösségi platformokon is élőben közvetíti az eseményt – akár pénzért is.

Bár a közlemény nem utalt konkrét eseményre, de az elmúlt hetekben kapcsolódó sajtóhírekről is beszámolt a témával aktívan foglalkozó amerikai sajtó.

Novemberben az NBC News műsorában beszéltek arról az esetről, amikor a rendőrök egy floridai otthonba mentek, miután hamis segélyhívást kaptak egy férfitól, aki azt állította, hogy megölte a feleségét és robbanóanyagokat halmozott fel. A rendőrség kiszállt a helyszínre, de ott senkit sem találtak. Amikor elhagyták az épületet, és szembesültek vele, hogy az egész csak átverés, a tisztek arról számoltak be, hogy valaki hallotta, hogy egy ismeretlen férfi sértegeti a renderőket az ingatlan internethez csatlakoztatott Amazon Ring okoscsengőjén keresztül, amelyet hackerek korábban feltörtek.

Ugyanebben a hónapban Virginiában egy másik incidensnél a rendőrség arról számolt be, hogy ők maguk hallották meg a hacker segítségkiáltását, miután megérkeztek egy olyan személy otthonába, akiről azt jelentették be, hogy meg akarja ölni magát.

Persze, ez is csak egy „tréfa” volt, a rendőrök pedig az eszközön keresztül tudták csak kihallgatni a az elkövetőt, aki azt állította, hogy négy különböző kamerát állított fel a helyszínen, és

5 dollárért mutogatta az élőben streamelt eseményeket, amely során „hülyét csinált” a rendőrökből,

majd ezzel zárta mondandóját a helyi WHAS11 hírállomás szerint:

Ezt követően majd kijelentkezünk, megmondjuk az itt élő embernek, hogy változtassa meg a Yahoo jelszavát, a Ring jelszavát, és ne használja ugyanazokat a jelszavakat ugyanazokra a dolgokra.

Az Amazon szerint a cégük nem tehet semmiről

Az ügy kapcsán felkeresték az Amazon cég képviseletét is, amely tagadta, hogy a Ring rendszereit ilyen módon „át lehetne verni”. A cég kétlépcsős azonosítást használ, ami azt jelenti, hogy az eszköz tulajdonosai csak akkor férhetnek hozzá fiókjukhoz egy új számítógépről, ha e-mailben elküldött vagy szöveges üzenetben megkapott kódot adnak meg. Nyilván, ha a bűnözők ezekhez is hozzáférnek, akkor már könnyebb megszerezni a jelszavakat.