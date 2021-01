Világszerte drágulnak a modern videókártyák

Háromféle okból is felmehet az ára a modernebb videókártyáknak: a továbbra is fennálló készlethiány, a bitcoin rendkívüli megerősödése és a különféle importvámok – írja a GameSpot online gamer magazin.

Az áremelkedés hamarosan több GPU-gyártót is érinthet, mivel lejártak azok a felmentések, amelyek eddig visszatartották a kereskedelmi tarifákat. Donald Trump, az USA napokban leköszönő elnöke még 2018-ban indított kereskedelmi háborút Kínával szemben, ami megnövelte a GPU árát, amennyiben a vállalatok nem kértek különféle mentességeket ennek megakadályozására. Ezek a mentességek ebben a hónapban lejártak, vagyis 7,5% és 25% közötti tarifákat kell majd alkalmazni minden PC-hardverre. Bár a vámok leginkább az USA-ra vonatkoznak, természetesen a hardverek világkereskedelmi áraira is befolyással lesz az amerikai drágulás.

Az ASUS már színt vallott

Az ASUS az első PC-alkatrész-gyártó, amely megerősítette, hogy az importvámok nagy hatással lesznek a hardverek kiskereskedelmi áraira. Juan Jose Guerrero III, az ASUS műszaki termékmarketing-menedzsere a TechPowerUp nevű magazinnak nyilatkozott:

Az alkatrészek megnövekedett költségeinek hatása lesz a gyártás költségeire is. Emellett a működési költségek és logisztikai tevékenységek, valamint az importtarifák hatása is növeli az árakat. Szorosan együttműködtünk ellátási és logisztikai partnereinkkel az áremelkedések minimalizálása érdekében.

Konkrét árváltozásról a GameSpot egyelőre az USA-ban ír: az ASUS-féle Nvidia 3090-es videókártya 1799 dollárról (kb. 527 000 Ft) 1980 dollárra (kb. 580 000 Ft) emelkedett, az olcsóbb 3080-as pedig 860 dollárról (kb. 250 000 Ft) 1000 dollárra (kb. 300 000 Ft).

Mivel az alkatrészeket Kínában gyártják, amelyet jelenleg különféle szigorított vámok sújtanak még a Trump-adminisztráció döntései alapján, így akár további drágulásra is lehet számítani. Mindezt még a bitcoin értékének megugrása és az egyébként is fennálló készlethiány is súlyosbíthatja.