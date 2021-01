A pornószínészek szerint megélhetésüket fenyegeti a hitelkártya szolgáltatók szigora

Az oldal pornószínésznői és pornószínészei azonban azt állítják, hogy ez a váratlan döntés veszélybe sodorta megélhetésüket, és nem oldja meg az illegális tartalom problémáját sem.

Mary Moody (lásd a lenti képen) kampányba is kezdett, hogy felhívja a figyelmet az őt és a hozzá hasonló „felnőtt előadóművésznőket és művészeket” ért negatív következményekre.

„Személy szerint én ezzel havonta ezreket veszítek, de szeretném felhívni a figyelmet arra a sok munkavállalóra, akik konkrétan elvesztik a teljes jövedelmüket, amely megélhetésüket, sőt, a túlélésüket jelenti - különösen a világjárvány idején!"

- hangsúlyozta a pornószínésznő.

Az ügyről először Nicholas Kristof írt a New York Times cikkében , kiemelve az illegális tartalom jelenlétét a Pornhubon. Felszólította a bankokat és a hitelkártya-társaságokat, hogy ennek következtében függesszék fel az oldallal való együttműködést. Miután a szóban forgó cégek le is folytatták a saját vizsgálataikat, végül a felkérésnek egymást után eleget is tettek.