Denevéreket kellett kimenteni egy bontás alatt álló épületből

Több tucat téli álmát alvó denevért vertek le a falakról egy épület elbontása során Miskolc belvárosában január 7-én. Egy részüket sikerült megmenti, de több egyed számára végzetessé vált ez a barbár intézési mód. Az áldozatul esett rőt koraidenevérek (Nyctalus noctula) természetvédelmi értéke 25 000 forint.

A Mályi Madármentők délután kaptak egy bejelentést, miszerint az épület mellett rengeteg magatehetetlen, átfagyott és halott denevér volt szanaszét szóródva – írták a Mályi Madármentők a Facebook oldalukon, akik késő estig a helyszínen tartózkodva próbáltak minél több egyedet menteni. Az állatmentőket a helyszínre érkezve szörnyű látvány fogadta, azonnal értesítették a rendőrséget és a Bükki Nemzeti Parkot is.

A helyszínelés végére összesen 58 élő, és 23 kimúlt denevért találtak. Az élő denevéreket átszállították egy másik természetes élőhelyre, ahol - ha nem is zavartalanul, de - tudják folytatni téli álmukat. Az átszállítást követően kiderült, hogy az amúgy jelenleg téli álmot alvó, ám halottnak hitt denevérek között akad még túlélő. Így egészen pontosan 63 élő-, és 18 kimúlt denevért gyűjtöttek be.

A tragédiát rőt koraidenevérek (Nyctalus noctula) szenvedték el, melyeknek jellemző testhosszuk 7-8 centiméter, testtömegük 15-40 gramm között változik. Szárnyuk hosszú, keskeny. Testszőrzetük egyöntetű vörösbarna.

Az amúgy téli álmot alvó denevérek aktív időszakukban már alkonyatkor vadásznak, de nappal is találkozhatunk néhány röpködő példánnyal. Röptük akár az 50 km/h sebességet is elérheti, egyenes vonalú, melyet csak zsákmányoláskor szakítanak meg gyors fordulatokkal. Lepkékkel, bogarakkal, nyáron nagy felhőkben kirajzott szúnyogokkal, levéltetvekkel táplálkoznak. Telelőkolóniái akár ezer példányt is számlálhatnak.

Érdekesség, hogy a denevérek egész nyáron esznek, majd nyár végén, ősz elején párzanak, ám ekkor még nincs megtermékenyítés, jön a téli álom. A denevérek akkor vonulnak téli álomra, amikor már nincs számukra táplálékul szolgáló repülő rovar, tavasszal pedig a természettel együtt ébrednek. A nőstény egész télen őrzi a testében a hímivarsejtet, majd a tavaszi ébredéskor történik a megtermékenyülés. Nagyjából 50-70 napig vemhesek, majd 2-3 utódot hoznak világra.

Az óvoda sem az ember találmánya, ugyanis a mamadenevérek végig őrzik utódjaikat, ám amikor vadászni mennek, a kolónia fiatalabb, utód nélküli egyedeire bízzák kicsinyeiket.

Tonnaszám falják a szúnyogokat

Sokkal többet tesz értünk ez az állat, mint hinnénk. Minden évben hat hónapot azon dolgozik, hogy megvédjen minket, a családunkat és házi kedvenceinket. Egy éjszakai repülése során több, mint ezer olyan szúnyogot eszik meg, ami potenciálisan veszélyes lehet ránk, a családunkra és kutyáinkra; ezer olyan szúnyogot, ami terjesztheti a nyugat-nílusi lázat, az usutu vírust, a bőrférgességet és a kutyáknál jelentkező szívférgességet. Egy denevér télen alszik, és nagyjából hat hónapon át minden este repül és eszik. Egy éjszaka több, mint ezer szúnyogot pusztít el, ami évente 180 000 szúnyogot jelent. Mivel egy denevér átlagosan tizenöt évig él, így élete során több mint 2,7 millió szúnyogot pusztít el. Ha egy közepes kolóniával számolunk és évi két utóddal, akkor ez a szám meghaladhatja a kicsivel több, mint 12 tonnát. Nagyon sokan nem szeretik őket, pedig sokkal többet tesznek értünk, mint amit mi teszünk értük.

– mondta Lehoczky Krisztián, a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke.