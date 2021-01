A dél-koreai gyár, ha nem is az Apple szofisztikációjával, de azért egy nagyon komolyan megszervezett és megvalósított nemzetközi sajtóesemény keretében bemutatta mobiltelefon-kínálata friss csúcsmodelljeit, a Galaxy S21-eseket, továbbá a hozzájuk tartozó, Galaxy nevű drót nélküli fülhallgatókat.

A Samsung mobilkínálatának zászlóshajója rögtön egy háromtagú flotta. Tagjai az S21, az S21+ és az S21Ultra – árban és teljesítményben is ebben a sorrendben jönnek, vagyis: a jó, a nagy és a csúcs.

Bírni fogja a játékot is

Az eszközöket az 5 nanométeres technológiájú Exynos 2100 chip mozgatja, amihez 4000 mAh, 4800 mAh és 5000 mAh kapacitású akkumulátorok szolgáltatják a kakaót.

Mind víz- és porálló, gorillaüveges és fémházas. Az új eszközök a „fantom” fantázianevű matt színeket kapják: az S21-nél fekete, ezüst, rózsaszín és kék, a nagyobb S21+ fekete, ezüst és kék kasznival kapható, az S21 Ultránál pedig ezüst és kék a választék. A dobozba immár a Samsung sem tesz hálózatitöltő-blokkot.

Az S21-et 6,2 inches, az S21 Pluszt 6,7 inches, az S21 Ultrát 6,8 inches képátmérővel gyártják, a megjelenítést fizikailag a Dynamic Amoled 2X-es kijelzők végzik, amelyek 120 hertzes képfrissítésre is képesek lesznek.

A képfrissítéssel kapcsolatban érdekes, hogy előkerült a 120 fps-re fejlesztett League of Legends: Wild Rift, amely az iPhone 12 bemutatóján is szerepet kapott. Itt vélhetően nem arról van szó, hogy Samsung fut az amerikaiak után, inkább az Apple-nak kellett az elüldözött Fortnite helyett behúznia a Dél-Koreában e-sportként is népszerű League of Legendset.

A műsor a minden

Az új Galaxy csúcsmodellek – akárcsak versenytársaik – gyakorlatilag médiaeszközök, amikkel – ha épp szükséges – telefonálni is lehet. A hangsúly a jó kijelzőn, de legfőképp az okosított kamerákon volt. A cég kutatás-fejlesztésért is felelős technológiai vezetője, KJ Kim megerősítette, hogy az új Galaxy S21-sorozatot a kamerákra hegyezték ki.

Arra összpontosítottunk, hogy bármikor jó minőségű képeket és fotókat készíthessünk, hogy a vásárlók profi minőségű, moziszerű eredményeket érhessenek el az eszközbe épített mesterséges intelligencia segítségével

– mondta.

Ehhez három optikát kapnak az eszközök: a szelfioldali kamera mellett egy 12 megapixeles, széles és egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű, továbbá egy 64 megapixeles telefotós kamerát. Utóbbi helyett a két 10 megapixeles telefotós kamera dolgozik majd az S21 Ultrában. Utóbbi lesz az igazi csúcskamera, ami 8K videót 24 fps-ben, 4K videót 60 fps-ben rögzít.

Az árak várhatóan 849 euró (S21), 1049 euró (S21+) és 1399 euró (S21 Ultra) körül alakulnak. Az S21 Ultra támogatni fogja a búcsúzó Note-ban megismert digitális tollat, amelyet nem az eszközbe, hanem egy külön kapható tokba integráltan lehet majd elérni.