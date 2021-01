Külön faj volt a Trónok harca rémfarkasainak előképe

A sorozat alapjául szolgáló regényben leírt hatalmas termetű farkasok előképe valószínűleg az 1855-ben külön fajként azonosított óriásfarkas lehetett, ugyanis több, jó állapotban előkerült teljes csontváza látható különböző amerikai múzeumokban. Egy új DNS-kutatás eredményeképpen azonban kiderült, hogy az Észak-Amerikában talált, 10 ezer évvel ezelőtt kihalt óriásfarkas, latin nevén Canis Dirus azonban nem a ma is honos szürke farkasok rokona volt – tudósított a CNN.

Ez igencsak meglepő, mert az volt a tudósok között az általános vélemény, hogy nagyon hasonló csontvázuk és fogaik miatt közeli rokonai voltak a most is élő szürke farkasoknak. De ez az eset is mutatja a konvergens evolúció óriási hatásait. Olyannyira távol állt a két faj genetikai állománya, hogy nem találtunk a fajok egymás közötti keveredésére utaló leleteket