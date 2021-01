Oltással a vírus ellen: méhnyakrák megelőzési hét van

A rendszeres szűrés mellett a betegség elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze egy vírus elleni oltás, aminek apropóján jelezni kell, hogy egy másik, szintén vírus elleni oltás is hasonló fontosságú lehet a mostani helyzetben.

2007-ben az European Cervical Cancer Association kezdeményezte az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet, amit minden év januárjának negyedik hetében tartanak. A méhnyakrák a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú betegség nőkben világszerte, 2017-ban Magyarországon 1057 nő betegedett meg, és Magyarországon minden nap meghal legalább egy nő méhnyakrákban, pedig jelenleg is működik egy állami szűrőprogram.

A méhnyak rosszindulatú daganatának kialakulásában nagy szerepet játszik egy vírus, az ún. human papillomavírus (HPV). Több mint száz típusa van, és jelenlegi ismereteink szerint ezek közül legalább 13 méhnyakrákot okozhat. A HPV-fertőzés általában tünetmentes, átmeneti jellegű, és az esetek legnagyobb részében egyáltalán nem okoz megbetegedést.

Nagyon elterjedt: élete során az emberek 50-80 százaléka átesik valamilyen HPV-fertőzésen úgy, hogy

a legtöbben nem is tudnak róla.

A HPV vírus bejut a méhnyak felszíni sejtrétegébe, és ezt követően előfordulhat, hogy különösebb közvetlen kiváltó ok nélkül, elkezd a sejtekben kóros átalakulásokat előidézni. Ez az úgy nevezett rákmegelőző állapot, de szerencsére még akár 5-10-15 év is eltelhet a rosszindulatú daganat kialakulásáig. A méhnyakszűrés nemcsak a daganatot, hanem a rákmegelőző állapotot is fel tudja ismerni, tehát rendszeres szűrés mellett – a betegség lassú kifejlődésének is köszönhetően – a kóros elváltozás még időben felfedezhető.

A méhnyakrák hatékony megelőzéséért az alábbi lépések betartására lenne szüksége:

Rendszeresen részt kell(ene) venni méhnyakrák szűrésen (Magyarországon, szervezett formában, 3 évente hívják a 25-65 év közötti nőket méhnyakszűrésre) A HPV oltás beadatása (2014 óta ingyenesen kaphatják meg a hetedik osztályos lányok, és tavaly óta már a fiúk is, a HPV elleni védőoltást) A méhnyakrák esetleges tüneteinek ismerete, és azonnali szakorvoshoz fordulás, ha ilyeneket tapasztalunk

A méhnyakrák elleni küzdelem egyik kulcsa a kiváltó ok, a HPV vírusfertőzés megelőzése az oltás beadásával! Ugyanis, ha a világon minden nő és férfi számára biztosított lenne a HPV elleni védőoltás, akkor megállítható lenne a vírus terjedése, globális összefogással pedig az egész világon megszüntethető lenne a betegség.