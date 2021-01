Ilyen egy igazán fotogén jegesmaci

Amíg sok természetfotósnak cselhez kell folyamodnia, vagy naphosszat kell rejtőznie valahol, hogy lőhessen egy menő fotót, addig akadnak olyanok is, akiknek egyszerűbb a dolga. A szóban forgó fényképésznek Norvégiában volt akkora szerencséje, hogy találkozhatott egy fiatal, és különösen kíváncsi jegesmedvével.

Az állat éppen jóllakott, amikor felkeltette az érdeklődését a tőle nem messze parkoló hajó és a rajta tevékenykedő emberek.

Oda is sétált hozzájuk, megszemlélte a vízi járművet, aztán úgy gondolta, meg is mássza. Ez végül nem sikerült neki, ami nem is baj, hiszen tele bendő ide vagy oda, a legénység nem lett volna biztonságban.

Mindenesetre próbálkozásait sikerült megörökíteni, és kissé olyan, mintha maga az állat is jó kedvvel asszisztált volna ahhoz, hogy előnyös képek készülhessenek róla.