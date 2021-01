Őrült ötlet? Így állítanák meg a felmelegedést

A Harvard Egyetem tudósai most a tettek mezejére lépnek, és 2021 júniusára tesztrepülést terveznek, melynek célja, hogy krétaport juttassanak tíz kilométer feletti magasságokba, és megfigyeljék, mennyire hatásos a földi éghajlat lehűtésére. Először csak a légköri körülményekre, az ottani kémiai reakciókra kíváncsiak, és ha egy tanácsadó testület is jóváhagyja most februárban, élesben is kipróbálják az anyagot. Méghozzá a Svédország északi részén található kirunai Esrange Űrközpontban.

Geomérnökök már hosszú ideje nagy reményt fűznek a légkörbe juttatott, napfényvisszaverő anyagokhoz. Úgy fognák vissza a globális felmelegedést, hogy aeroszolokkal, például kén-dioxiddal szórnák tele a felsőbb légkört abban bízva, hogy kellően elhomályosítják a napot, és kompenzálják az embernek tulajdonított globális felmelegedést.

Porhintés vagy csodafegyver?

Őrült ötletnek hangzik, már csak azért is, mert éppen a füstöt okádó hagyományos ipari termelés ontotta magából a kén-dioxidot, valóban csökkentve a földfelszínre jutó napsugárzást.

Az 1970-es évekig pont emiatt tartottak a tudósok újabb jégkorszaktól,

és sokfelé szenvedtek a növényzetet pusztító savas esőktől.

Aztán Margaret Thatcher brit miniszterelnök a szén-dioxidra irányította a tudósok figyelmét, hogy aztán belendüljön a globális felmelegedés és a szén-dioxid elleni, ma már jól ismert küzdelem.

A retró iskolai demonstrációs író- és rajzeszköz porított változata erős mezőnyben versenyez:

a timfölddel (alumínium-oxid), az alumíniumgyártás egyik alapanyagával,

a gyémánttal,

a naptejekben található, titánium-oxiddal,

a felhőfehérítésre használt konyhasóval (felhőképző kondenzációs magként szórnák az égbe).

A kréta azonban feltétlen bizalmat élvez. Tetszőleges mennyiségben megtalálható a földön, emberre ártalmatlan, nem mérgező, semleges anyag. Hatékony fényvisszaverő képességét senki sem vitatja.

Fotó: Keutsch Group Harvard University

Egyedül azon morfondíroznak el a geomérnökségben gondolkodó kutatók:

nem okoz-e majd függőséget a fehér por?

Elengedhetik magukat a szén-dioxid-kibocsátók azt gondolván, van egy hatékony megoldás, ami kompenzálja őket. Ez pedig óriásira erősítheti a magaslégköri porhintés iránti igényeket. Úgy kell használnunk, mint az antibiotikumokat. Veszélyes lehet, ha túlzásba visszük, mondják.

Felmerülnek azonban élesebb kétségek is:

Milyen alapon kísérletezünk a bolygó légkörével? A levegő nincs tekintettel a politikai országhatárokra.

Ráadásul az emberi eredetű globális felmelegedést tekinthetjük egy mesterséges geomérnökösködés eredményének. Megnöveltük a légköri szén-dioxid mennyiségét, és úgy gondoljuk, ennek rossz vége lesz.

Azt sem tudjuk, hogyan működik sok-sok alapvető természeti folyamat. Honnan vesszük a bátorságot, hogy belepiszkáljunk olyan összetett rendszerekbe, amiket nem ismerünk kellőképpen?

A teszttől sokat várnak. Akár még polgárjogot is nyerhet pár geomérnöki technika. Szeretnénk bízni abban, hogy nem a geomérnökök fogják erősíteni az őrült tudósokról alkotott sztereotípiáinkat.