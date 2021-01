Ez az igazi vérengzés, nem a Mortal Kombat

A Sony tavaly, novemberben kijött PlayStation 5 konzolját pillanatokon belül szétkapkodták, nyilvánvaló volt, hogy a karácsony előtt legyártott mennyiség messze alulmúlja a keresletet. Miközben a világ többi tájékán még mindig nem lehet kapni az új konzolt (itthon sem), addig az Egyesült Királyságban most a GAME internetes webáruház kapott egy tetemesebb szállítmányt.

Természetesen a GAME-et azonnal megrohanták a konzolra kiéhezett igazi vásárlók, azonban nemcsak ők, hanem a konzol árán nyerészkedni kívánó nepperek is. Mióta ugyanis hiánycikk a PlayStation 5, és továbbra is hatalmas érdeklődésre tart számot, a skalpvadásznak is nevezett ügyeskedő nepperek felvásárolják a készletet, hogy aztán akár a dupláját is elkérjék érte.

A Carnage szoftveres bottal igazi "vérengzést" lehet végrehajtani a felvásárlásoknál, és erre a bot készítői büszkék is (Forrás: a Carnage hivatalos Twitter-oldala)

Ilyen, amikor egy bot eléd tolakszik

Az igazi vásárlók több órát álltak virtuális sorokban a PS5-ökért, viszont azt akkor még nem tudták, hogy a trükkös nepperek „átverték őket”, „eléjük tolakodtak”, és 10 perc alatt elhappolták a 2000 PS5 konzolt. Hogy ezt hogy tudták megtenni? Egy Carnage (magyarul: Vérengzés) nevű botszoftvert használtak, amely gépi szoftveres rutinokat használva tudta virtuális kezét rátenni az embereknél sokkal gyorsabban a Sony konzolokra.

A Carnage bot készítői még kérkedtek is a közösségi médiában azzal, hogy micsoda eredményt értek el. Természetesen ezzel alaposan felbosszantották a valódi vásárlókat, akik a bot Twitter-oldalán küldték el melegebb éghajlatra a készítőit, a GAME-től pedig követelték, hogy azonnal állítsák le a megrendeléseket. Oly mértékű volt az anyázás, hogy a Carnage Twitter-profilját végül felfüggesztették.

A GAME és a „fair play”

A GAME hallgatott a vásárlókra, és úgy alakította át az előrendeléseket, hogy csak

egy PS5 jusson egy vásárlónak.

A következő közleményt adták ki:

A PlayStation 5 továbbra is rendkívül keresett árucikk, és ez a kereslet messze felülmúlja a jelenlegi kínálatot. Határozott intézkedéseket alkalmazunk annak biztosítására, hogy a »vásárlóként egy« határozatunk fenntartható legyen, hogy a lehető legtöbb egyedi vásárló vásárolhasson sikerrel.

A Carnage egy viszonylag új botszoftver, még 2020 szeptemberében kezdte meg tevékenységét, és általában drága és keresett cipők, illetve Disney-árucikkek tömeges beszerzésére használták, mely termékeket aztán úgyszintén profitért értékesítettek. Később a PS5 és az Xbox Series X/S-t vették célba a konzolok 2020. novemberi bevezetését követően, és a szoftver készítői büszkén hirdették, hogy a felhasználóik több százezer fontnyi nyereséget értek el azáltal, hogy továbbértékesítették azokat.

A Carnage-hez hasonló robotok képesek kijátszani az online várakozási sorokat, hogy könnyedén hozzáférhessenek az online áruházak népszerű tételeihez.