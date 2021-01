Fogyókúrához kortyoljon egy kis vörösbort!

Nagy mértékben méreg, kis mértékben orvosság. Régóta ismerjük ezt a bölcsességet a bor káros vagy épp jótékony hatásáról. A szőlőben lévő vegyületek, antioxidáns hatású polifenolok ugyanis fontos szerepet játszhatnak az egészség megőrzésében. Most viszont az derült ki, hogy akár még az alakunknak is jót tesz a bor. Persze nem mindegyik, de a vörös szőlő héjában megtalálható rezveratrol még fogyókúrához is használható.

A rezveratrolnak nemcsak koleszterincsökkentő hatása van, de az éretlen zsírsejtek érését is meggátolja, a felesleges zsírszövetet pedig képes barna zsírrá alakítani, aminek a feladata a hőtermelés és a kalóriaégetés. Ilyen módon a fogyókúrához is eredményesen hozzájárulhat

– állítja Bajor László borász, akinek szavait egy nemrégiben megjelent tanulmány is igazolja, amely szerint a vörösborban lévő polifenolok hozzájárulnak a belekben élő mikrobionok, azaz a baktériumflóra sokszínűségéhez. Ezek az antioxidánsok táplálékkal látják el az emésztésünkben fontos szerepet játszó baktériumokat, és védik az érfalat. A polifenolok további jó tulajdonságokkal is rendelkeznek, például gyulladás- és vércukorszint-csökkentő hatásunk is közismert. Mielőtt azonban mindannyian az üveg után nyúlnánk, fontos tisztázni, hogy nem minden borfajta bír előnyökkel a diétában.

A legjobbak erre a célra a száraz vagy legfeljebb félédes borok, mivel kevesebb cukrot tartalmaznak, így kisebb az extra kalóriabevitel



– fejti ki a borász, aki szerint e miatt fontos szempont az is, hogy 12–13 alkoholfok alatti bort válasszunk. És hogy hol húzzuk meg a határt?

Nők és férfiak esetében is ajánlható, hogy a napi borfogyasztásuk semmiképpen ne lépje túl a 2 decit. Ez a mennyiség elegendő, hogy a pozitív egészségügyi hatások érvényesüljenek. Fontos azért természetesen az is, hogy sok borral önmagában nem fogunk lefogyni, elengedhetetlen a megfelelő mozgás és étkezés is

– figyelmeztet Bajor. Tény, hogy az alkohol nagy mennyiségben sejtméreg, a korlátlan és mindennapos italozás természetesen senkinek sem ajánlható. A kulcs ehelyett a mértékletesség: egy kevés bor elkortyolgatása sok szempontból előnyös a szervezetünk számára, a fogyás lehetősége – némi képzavarral élve – csak hab a tortán.