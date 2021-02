Biometrikusan azonosítják a Pornhub feltöltőit

A Pornhub kedden tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben további részleteket közölt arról, hogy miként tervezi kezelni a visszaéléseket a platformján, ideértve az emberi moderációs csapat kibővítését, a közelgő átláthatósági jelentést és

Az új bejelentés azután következett be, hogy a platformot decemberben vizsgálták a kiskorúakat ábrázoló szexuális tartalmak ügyében. A Pornhubbal fizetési rendszerét intéző pénzügyi vállalatok, köztük a Visa és a Mastercard, ezeket az vádakat követően határozatlan időre felfüggesztették a Pornhubbal kapcsolatos szolgáltatásaikat, ezzel hatalmas kárt okozva azoknak a szexmunkásoknak, akiknek megélhetése a platformból származik.

Decemberben a Pornhub megtiltotta az összes nem ellenőrzött felhasználónak a webhelyre való feltöltést, és törölte az összes nem ellenőrzött forrásból feltöltött tartalmat – ami a platformon található összes videó több mint 80 százalékát tette ki. A platform az új ellenőrzéseket is felfüggesztette, egészen addig, amíg új módszereket nem dolgoznak ki, illetve az irányelveiket felül nem vizsgálják.

A keddi közlemény szerint az ellenőrzés továbbra is csak a Pornhub Modellprogramjában részt vevő személyekre korlátozódik, és az ellenőrzést a Yoti, a digitális személyazonosságot ellenőrző cég végzi, „egy aktuális fényképes és kormány által jóváhagyott személyazonosító okmány rendelkezésre bocsátásával”.

– állítja a Pornhub közleménye.

Az ellenőrizetlen felhasználók kitiltását és a tartalomtisztítást követően a Pornhub további részleteket ígért arról, hogyan fog működni az ellenőrzés az új évben. Az új rendszer egyébként feltűnően aggasztja a fétis- és transznemű „előadókat”, akik attól félnek, hogy a személyazonosság-ellenőrzés kizárhatja őket a platform használatából.

Dylan Thomas, egy transznemű pornószínész beszélt arról a Vice magazin techrovatának, a Motherboardnak, hogy aggódik amiatt, hogy szigorúbb ellenőrzési folyamatok kizárják a már egyébként is marginalizálódott csoportokat, és hogy a Pornhub ezt elkerülheti azzal, hogy konzultál velük, és felveszi őket az új rendszer létrehozásának elősegítésére.

Kedden Thomasnak adott Twitter-válaszában a Yoti elmondta, hogy partneri viszonyban van az Egyesült Királyságban működő transznemű jótékonysági szervezettel, a Sparkle-lel, és ehhez csatolt egy dokumentumot is, amely szerint a partnerség már 2019 óta tart. A dokumentum szerint a szervezetek együttműködnek azon, hogy a személyazonosságok bizonyításának folyamata befogadóbb legyen.

A kibővített rendszer további részei tartalmazzák a moderátorok további működésének részleteit, többek között azt is, hogy „rendszeresen figyelemmel kísérik a platformon belüli keresési kifejezéseket az olyan kifejezések elterjedése miatt, amelyek megpróbálják megkerülni a hatályban lévő biztosítékokat”. A Motherboard vizsgálata 2020-ban megállapította, hogy a Pornhub „furfangosabb” felhasználói kissé módosított keresési kifejezésekkel megkerülhetik a platform moderációs erőfeszítéseit.

Az emberi moderátorokat egyben szigorúbb képzésben is részesítik, továbbá támogatást és terápiát kínálnak nekik.

A tartalommoderátorok további kimerítő képzésen is részt vesznek a potenciálisan illegális anyagok és tesztek azonosítása érdekében. Ha szükséges, speciális támogatáshoz is hozzáférhetnek, beleértve különféle terápiás intézkedéseket is, hogy támogassák őket kritikus munkájukban.