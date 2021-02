Megtiltották a filterek használatát brit influencereknek

Még tavaly nyáron egy #filterdrop nevű kampány indult az Egyesült Királyságban, amely azt követelte, hogy kötelező legyen az influencereknek nyilatkozni, amikor szépségszűrő effekteket használnak a bőrápolás vagy a kozmetikumok népszerűsítésére. Az ASA erre a kampányra reagált, megtiltva a filterek további használatát az ilyen reklámokban. A szervezet azzal indokolta döntését, hogy szerinte az ilyen filtereket használó reklámok „félrevezetőek” lehetnek.

Valódi bőrt akart látni

A kampányt egy brit professzionális kozmetikus és sminkes, Sasha Pallari indította, aki most azt nyilatkozta, hogy „rendkívül elégedett” a döntéssel. A 29 éves hölgy még tavaly júliusban kezdte a #filterdrop kampányt, abban a reményben, hogy „egyszer még valódi bőrt is láthat” láthat az Instagramon.

A közösségi médiában található szűrők használata széles körben vitatott kérdés, ami nemcsak a hírességek és a közösségi média befolyásolóinak, hanem a brit képviselők figyelmét is felkelti.

Az ASA két példát vizsgált meg arra vonatkozóan, hogy szűrők kerültek-e a barnítótermékeket hirdető, influencerek által megosztott videókba, hozzátéve, hogy ezeknek az ítéleteknek az eredménye az összes brit márkára, influencerre és hírességre érvényes, és precedenst teremt a jövőre nézve. A két Instagram-történetben a Skinny Tan Ltd. és a Tanologist Tan cégek reklámozták termékeiket, melyek a szoláriumozáshoz használt, barnulást elősegítő kenőcsök. A brit reklámhatóság úgy ítélte meg, hogy a szóban forgó Instagram-hirdetések „megtévesztően eltúlozták azt a hatást, amelyre a termékek képesek voltak”, és mindkét esetben valószínűleg félrevezették a fogyasztókat.

Ne vetítsünk!

A szervezet továbbá azt is kimondta, hogy a márkák, az influencerek és a hírességek ne alkalmazzanak effekteket a szépségápolási termékeket népszerűsítő fotókon, mert a szűrők sokszor eltúlozzák azt a hatást, amelyet a termékek képesek elérni. Az ASA szerint az ilyen módon effektezett szépségipari hirdetések még akkor is félrevezetőek lehetnek, ha a szóban forgó filter nevére hivatkoznak az Instagram-történetben.

Az ezeket a szabályokat sértő hirdetéseket eltávolíttatjuk, és megtiltjuk azok újbóli megjelenését, ami egyben valószínűleg károsíthatja a hirdető és az influencer hírnevét is.

– közölte az ASA.

Ezen a területen végzett munkánk továbbra is a szabályok ismertségének növelésére és az influencerek támogatására szolgál, különféle iránymutatásokkal és eszközökkel, amelyekre az influencereknek szükségük lehet a hirdetéseik megfelelő megjelenítéséhez.

– mondta még az ASA szóvivője, azt is hozzátéve, hogy szorosan együttműködnek azokkal a közösségimédia-platformokkal is, amelyek érvényre juttatják döntéseiket abban az esetben is, amikor egy hirdető nem „hajlandó vagy nem képes velük együtt dolgozni”.