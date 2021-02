MTA-elnök: továbbra is várom Palkovics Lászlót a dolgozószobámban

Az MTA elnöke nemrég a Mandinernek adott interjút, amelyben elmondta:

Magyarországon öt megkérdezettből négy ember azon a véleményen van, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nélkülözhetetlen az ország számára.

vagyis az intézmény megítélése „az utóbbi két év akadémiaellenes támadásai" ellenére is kiváló – véli Freund Tamás.

Az intézményvezető arról is beszélt, hogy az utóbbi több vezetői kormányzati politikussal is egyeztetett. Értékelése szerint az ő szemükben is sikerült „az Akadémia iránti bizalmat, rokonszenvet erősíteni" és ezt a jövőben szeretnék

minél több ügyben kézzelfogható támogatásra váltani.

Freund Tamás hozzátette azonban, hogy Palkovics Lászlóval, az ITM miniszterével még nem sikerült találkoznia, pedig a tárcával is sok kérdésben lenne egyeztetnivalója. A miniszert már munkaebédre is meghívta, azonban ezt egyelőre Palkovics elutasította.

Továbbra is várom miniszter urat az elnöki dolgozószobámban

– mondta, utalva arra, hogy ha a munkaebéd nem jó Palkovicsnak, akkor formálisabb keretek közt is végrehajthatják az egyeztetést.

Az MTA elnöke azt is elmondta, hogy az akadémia alól kiszervezett, ötvös Loránd Kutatóhálózat által irányított intézetekkel jó kapcsolatot ápolnak, bár továbbra is úgy látja, hogy az átalakítás felesleges volt ebben a formájában, mivel a változtatásokat az MTA-n belül is végre lehetett volna hajtani.

Elnökségének legfontosabb eredményeként Freund Tamás az akadémia szervezetének és tisztségeinek megújítását említette. Felállítottak a Köztestületi Igazgatóságot (és azon belül létrehozták a stratégiai osztályt), megalakultak az új közgyűlési, elnökségi és elnöki bizottságok, valamint az osztályok tudományos bizottságai is – ismertette.

Emellett arról is beszélt, hogy igyekeznek a tudományt a középiskolások körében is népszerűsíteni. Ennek jegyében az akadémia köztestületi tagjait is felkérte arra, hogy nevezzék meg azokat a középiskolákat, amelyekben szívesen vállalnának tudománynépszerűsítő előadásokat vagy egyéb foglalkozásokat

Néhány héten belül több mint 1300 köztestületi tag vette a fáradságot és töltötte ki az online kérdőívet, ami eddig páratlan érdeklődést jelez.

– ismertette. „Biztos vagyok benne, hogy mire a járvány lecseng, számos középiskolában sikerül felállniuk az MTA Alumni Kluboknak, és ténylegesen is elindulhatnak az első előadások" – tette hozzá.

Freund Tamás emellett azt is elmondta, hogy az akadémia a járvány kezdete óta külön szakértői munkacsoportot működtet, amely koordinálja az MTA szakértőinek nyilvános megszólalásait, testületeinek a járvánnyal kapcsolatos állásfoglalásait és a tudományos ismeretterjesztést.

Az Orvosi Osztály saját hatáskörében egységesen lépett fel az oltások mellett, a tudományellenes tévhitek ellen,

– mondta.