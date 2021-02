A digitális oktatás is vizsgázik az idei érettségi szezonban

Rohamléptekben közelít az idei májusi érettségi szezon, de még mindig nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt visszatérhetnek-e addig az iskolapadba a középiskolás végzős diákok.

Az idén érettségizők nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a koronavírus-járvány miatt immár több hónapja otthonról próbálják elsajátítani a tananyagot és átismételni az elmúlt években tanultakat. Az egyik legnagyobb nehézséget a május 4-i matematika érettségire való felkészülés jelentheti, mert bár a tapasztalatok szerint a diákok túlnyomó többsége szorgalmas, sokan vannak köztük, akik nem képesek vagy nem szeretnek önállóan gyakorolni.

Az Eszterházy Károly Egyetem sárospataki Comenius Campusának docense szerint sok esetben hiába vannak online órák, ahol a tanár magyaráz, a gyengébb kompetenciával rendelkező tanulók nem tudják jól megoldani a feladatokat.

Nem mindenkinek válik be ez az oktatási forma, számukra pedig hatványozott nehézségeket jelenthet majd ez az érettségin

– hangsúlyozta az Indexnek Wiersumné Gyöngyösi Erika, hozzátéve, hogy az online oktatás révén a szülők is láthatják, hogy a tanárok „a lelküket is kiteszik” az órákon, így nem hibáztathatók az esetleges rossz eredményekért. Mint mondta, az érettségiző osztályokban ettől a héttől személyes jelenléti oktatást is meg tudnak majd valósítani kis csoportokban, maximum 10 főig a tanulók kérésére.

Olyan ez, mint az autóvezetés

Magyarország egyik legnépszerűbb e-learning oldala, a mateking.hu már a tavalyi érettségi szezonban is rengeteg ingyenes segítséget adott az érettségizőknek, a mostani felkészülési időszakban viszont várhatóan újabb csúcsokat dönthet meg a platform. Mosóczi András alapító mindenkinek azt tanácsolja, hogy a középszintű érettségire ne matematikát tanuljanak a diákok, inkább érettségizni tanuljanak meg.

Kicsit olyan ez, mint az autóvezetés: négy évig tanultuk az iskolapadban az elméletet, most pedig az érettségin ki kell menni az útra az oktatóval és megtenni az első utat. Egészen biztos, hogy az elméleti anyag tizede sem fog kelleni, ami pedig kell, azt is máshogyan kell használni. És akárcsak az autóvezetésnél itt is fontos a folyamatos koncentrálás, éberség, ettől pedig az érettségi nem is annyira szellemi, mint inkább lélektani kihívás



– szemléltette a helyzetet az egyetemi óraadó, aki szerint a feladatsor nehézsége várhatóan nem különbözik majd az elmúlt években megszokott szinttől. Ugyanakkor megfigyelhető egy trend, miszerint

a több pontot érő, hosszabb feladatokat egyre inkább szétbontják kisebb részfeladatokra.

Ez egyfelől jó az érettségizőknek, hisz így könnyebb részpontokat elérni, másfelől lelkileg némileg fárasztó, amikor már a tizedik feladat negyedik részfeladatát kell megoldani.



Mosóczi András a fiataloknak azt javasolja, a korábbi évek érettségi feladatainak a megoldásával kezdjék a felkészülést, erre létre is hoztak egy ingyenes felületet a mateking.hu platformon. Ha ezen túl vannak, akkor nagyjából kiderül, milyen területek mennek jobban és melyek kevésbé. Ekkor kell elkezdeni egyesével átnézni azokat a témaköröket, amik gyengeségnek számítanak, majd újra elő lehet venni az érettségi feladatsorokat.

Ha valakinek nem az ötös a cél, csak az, hogy meglegyen az érettségi, akkor szinte nulla matektudásról indulva is még időben van a felkészüléssel

– nyugtatta meg az Index olvasóit a szakember, aki szerint tavaly a koronavírus-járvány első hulláma idején – amikor szintén online oktatás zajlott – túlzás nélkül a fél ország a mateking.hu-n vette a végső lendületet a másnapi matekérettségire. Az érettségi előtti napon 87 ezer látogató járt a honlapon, ami új rekord volt. Ez idén akár meg is dőlhet, a napi átlagos 10-15 ezres forgalmuk már a vizsgák előtti hónapokban meg szokott ugrani.

Tavaly óta több mint 100 új tananyaggal bővítették weboldaluk középiskolai matematikával foglalkozó részét, és a legutóbbi érettségik megoldásai is megnézhetők. Emellett idén nagyobb hangsúlyt fektetnek az emelt szintű érettségi feladatokra is.

(Borítókép: Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán 2020. május 5-én. Fotó: Komka Péter / MTI)