Új célpontra leltek a bitcoinbányászok

Több oknak köszönhető, hogy a videokártyaárak mostanában az égbe szökkentek, sőt a 3000-es szériát is nehezen kapni. Közrejátszik a helyzetben az is, hogy drágultak a Kínában készített komponensek: a Covid–19 miatt megnehezedett a gyártás, a kereslet viszont iszonyúan megnövekedett. Ráadásul az új Nvidia 3000-esek tényleg sokkal erősebbek a régebbi videokártyákhoz képest, miközben a kriptovaluta-bányászat egyfajta modern aranylázzá alakul.

Bár a bitcoin mesterségesen felpumpált lufija egyszer már kidurrant, azonban most jobban fel van fújva, mint valaha, ez pedig azt eredményezi, hogy a kriptovaluták rekordárfolyama révén a kriptovaluta-bányászok ismét úgy viszik a videokártyákat, mintha nem lenne holnap – most pedig már a modern gamerlaptopokat is, hiszen ezek is tökéletesen alkalmasak a bányászatra.

A nemrég boltokba került Nvidia RTX 3060-asokkal és 3070-esekkel felszerelt masinákra már a kínai bányászok is felfigyeltek, és most már nagy tételben vásárolják ezeket, ami szintén várhatóan készlethiányt és áremelkedést eredményezhet majd ebben a szegmensben is.

Manapság sokkal egyszerűbb

A korábban relatíve komplikált kriptovaluta-bányászat egyébként manapság már sokkal egyszerűbb, ami akár az ehhez szükséges szoftvereket, akár a gépek konfigurálását illeti.

Egy kínai tartalomgyártó például nemrég azzal vagánykodott, hogy a nemrég megvett Asus laptopjával (amiben egy RTX 3060 található) beült a Starbucksba, rendelt egy kávét, és mialatt két óráig mással foglalkozott, visszakereste Ethereum-bányászattal a megvásárolt kávéja árát.