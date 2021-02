Google Térképből is lehet már parkolásért fizetni Amerikában

A Google Térkép felhasználói most már közvetlenül az alkalmazásból fizethetnek a parkolásért vagy a tömegközlekedési díjért az Egyesült Államokban, a Passport és a ParkMobile szállítási szoftvercégekkel folytatott kibővített partnerség keretében. A Google azt is bejelentette, hogy kiterjeszti ezt az érintés nélküli fizetési funkciót a tömegközlekedés felhasználói számára.

Négyszáz amerikai város, 80 közlekedési vállalat az USA-ban

A Google Maps fizetési díja a parkolásért először Androidon keresztül bővül több mint 400 amerikai városban, köztük Bostonban, Chicagóban, Houstonban, Los Angelesben, New Yorkban és Washington DC-ben. A szolgáltatás hamarosan elérhető lesz a Google Maps alkalmazás iOS-verziójában az amerikai cég szerint. A tömegközlekedési szolgáltatás világszerte több mint 80 amerikai közlekedési vállalatot és magáncéget tartalmaz.

A Passport operációs rendszerével integrálódó parkolási funkció kipróbálása tavaly Austinban indult. A két vállalat akkor azt jelezte, hogy a funkció végül az Egyesült Államok más városaiban is bevezetésre kerül. Bár a bővítés várható volt, ez még mindig jótékony hatással van az észak-karolinai alapú startupra, amelyet most az egyik legszélesebb körben használt navigációs alkalmazásba integráltak. Ugyanez vonatkozik a ParkMobile-ra is, amely szintén be van ágyazva a Google Mapsbe.

Vishal Dutta, a Google Maps, és Fausto Araujo, a Google Pay termékmenedzsere szerint a cél az, hogy segítsenek a felhasználóknak fizetni a parkolásért anélkül, hogy hozzá kellene érniük a parkolóórákhoz – ez a Covid–19 korszakában nagy előny.

Miközben az autóvezetők az iOS- és az Android-rendszeren keresztül használják a Google Maps szolgáltatását, az Egyesült Államok egyes városaiban a parkolásért a Google Payjel már akkor fizethetnek, amikor még csak közelednek az úti célhoz. Ehhez viszont a felhasználónak létre kell hoznia egy Google Pay-fiókot, amely egy hitel- vagy betéti kártyához kapcsolódik. A járművezetők ezzel adják meg a számlálószámukat, a fizetni kívánt időt és a fizetést a Google Payen keresztül. Akik pedig már parkoltak, azok a Google Pay alkalmazásból további időt is hozzáadhatnak a mérő órához anélkül, hogy vissza kellene térniük a járművükhöz.

Vonat- és távolsági buszjegy is kapható

A Google szerint a fizetési funkciót kiterjesztették a világ több mint 80 közlekedési vállalatának tranzitdíjaira is.

Most megtervezheti előre utazását, megvásárolhatja a viteldíjat, vagy felszállhat a járművekre anélkül, hogy több alkalmazás között kellene váltania

– írta a Google egy blogbejegyzésében.

A tömegközlekedési fizetési lehetőség a Google Térképen jelenik meg a felhasználó utasításaiban. Olyan helyeken, mint San Francisco, a felhasználók digitális jegyeket is vásárolhatnak közvetlenül a Google Mapsről. Miután megvásárolta a viteldíjat, a felhasználónak csak meg kell érintenie a telefonját az olvasón, vagy fel kell mutatnia a digitális jegyét.