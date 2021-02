Chipgyárat zártak be a hó miatt Texasban

A heves téli viharok miatt zártak be számítógépes chipet gyártó vállalatokat Texasban, pont most, a globális chipválság közepette.

Az összes exem Texasban él

(„All my exes live in Texas”) – énekelte George Strait countryzenész a nyolcvanas években. Nos, ha Strait exei még most is ott élnek, akkor jelenleg elég cudar körülményeket kell megtapasztalniuk, lévén az amerikai állam több millió lakosa áram nélkül maradt a vihar, zord időjárás és a farkasordító hideg miatt.

A gyárak termelése másodlagos

Mivel a hatóságok az áramot a családok számára priorizálják, ezért több helyi gyár termelését le kellett állítani. Ilyen például a Samsung és az NXP, amelyek azok közé a vállalatok közé tartoznak, amelyek leállították texasi létesítményeik működését.

Az autó- és elektronikai gyártók már szembesültek a chiphiánnyal, amelyet részben a koronavírus-járvány is okozott. A járműipar prominens képviselői figyelmeztettek, hogy

a fennakadás milliárdos veszteséget okozhat.

Texas a félvezetőgyártás központja az Egyesült Államokban, több létesítménnyel rendelkezik, mint bármely más állam. A chipgyáraknak jellemzően a nap 24 órájában kell működniük, hogy gazdaságilag életképesek legyenek. Egy szakértő szerint az áramválság „nagy fejtörést okozna” a gyárak számára, de a bezárások valószínűleg csak csekély hatást gyakorolnak a chiphiány problémájára.

Dr. Richard Windsor a Radio Free Mobile technológiai híroldalról azt mondta, hogy a háromnapos bezárás a létesítmények kapacitásának körülbelül 1 százalékát képviseli.

Hiánycikk a chip

Néhány iparágnak viszont – különösen az autógyártóknak – a chiphiány miatt kellett leállni a gyártással. A laptopok iránti nagyobb, a járművek esetében viszont alacsonyabb keresletre számítva sok chipgyártó az otthoni elektronikai processzorok gyártására összpontosított. Ám az autók iránti kereslet meglepően erős volt 2020 végére, így egyes vállalatoknál kevés volt a chip.

A texasi gyártóüzemeket állami szinten figyelmeztették, hogy a nekik nyújtott elektromos áramot muszáj szüneteltetni a texasi energiahiány közepette.

Az NXP Semiconductor két texasi létesítményében állította le a gyártást, míg a Samsung és az Infineon Technologies egy-egy üzemében – jelentette a Bloomberg.

Áram is kell a fűtéshez

A texasi hőmérséklet a hét elején elérte a –18 °C-ot, ami az államban 30 éves hidegrekord. Ezért az energiahálózat igénybevétele nagyon durván megnőtt, mivel az emberek árammal működtetett fűtőeszközöket is használnak.

Az ivóvízhálózat bekövetkezett áramkimaradások és a fagyás következtében felszakadt csövek miatt is volt vízhiány. Joe Biden amerikai elnök korábban már jóváhagyta a zord időjárás miatti rendkívüli állapotot Texasban.